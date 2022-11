Besançon : en fugue, ils volent un vélo et des cartes bancaires

Deux adolescents de 14 et 16 ans ont été interpellés par les policiers pour vol de vélo et de cartes banciares dans la soirée du dimanche 6 novembre.

Vers 18h ce dimanche 6 novembre, les policiers de la BAC ont interpellés deux individus suite à un vol de vélo dans le centre-ville.

Au commissariat, les policiers découvraient lors de la fouille des deux adolescents deux cartes bancaires qui n’étaient pas à leurs noms. Ceux-ci avouaient les avoir volées un peu plus tôt.

Les victimes des vols de carte bleues ont été identifiées et invitées à venir déposer plainte dès que possible. Parmi les deux voleurs, l’un est âgé de 16 ans et l’autre de 14 ans. Il était en fugue du centre éducatif et professionnel de la Chennevières à Verreux en Haute-Saône depuis mercredi dernier.

En attente des dépôts de plainte, les deux jeunes ont été ramenés auprès de leurs responsables civils.