Besançon : en possession de 1450€, il nie être vendeur de stupéfiants

Dans la nuit du 4 octobre, un homme de 23 ans a été contrôlé par les policiers dans le quartier de Planoise avec une grosse somme d’argent et des produits stupéfiants.

Situés au niveau de l’avenue de Picardie dans le quartier de Planoise, une brigade de la BAC identifiait une transaction de drogue entre acheteurs et un revendeur situé à l’intérieur d’un véhicule Citroëne C5.

Lors du contrôle, les policiers ont découvert une forte somme d’argent et des produits stupéfiants à l’intérieur d’une sacoche sur les genoux de l’individu. Interpellé et placé en garde à vue, l’homme de 23 ans s’est avéré être, après comptage, en possession de 54 g de cocaïne, 455 g de résine de cannabis, 79 g d’herbe de cannabis et de 1430€ en liquide.

Il nie être revendeur de produits stupéfiants

Lors de son audition, l’homme a toutefois nié être revendeur de stupéfiants et a expliqué n’être que payé 130€ pour garder une sacoche. Il a cependant déclaré être consommateur de cannabis.

Présentant des douleurs thoraciques dues apparemment au fait qu’il soit positif au covid, l’individu a été transporté au CHU Minjoz pour y subir des examens médicaux. À sa sortie, l’homme a reçu une convocation devant le tribunal judiciaire de Besançon pour janvier prochain.