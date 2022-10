Besançon : il fuit la police et enfonce la porte d'un appartement pour y récupérer de la drogue et de l'argent

Dans la nuit du mercredi 12 octobre, un jeune de 15 ans a fui à la vue des policiers dans le quartier de Planoise et s'est réfugié dans un appartement proche pour y récupérer des sachets de résine de cannabis et 2.050€. C'est un enfant qui a indiqué sa présence dans l'appartement aux policiers.

Alors qu’ils étaient en patrouille dans la rue de Cologne ce mercredi 12 octobre, les policiers de la brigade spécialisée de terrain ont été signalés par un guetteur vers 23h. Au signal, trois individus ont pris la fuite dans les communs d’un immeuble.

L’un des fuyards, un jeune de 15 ans, a facilement pu être repéré puisqu’il venait d’enfoncer la porte, restée grande ouverte, d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble. À l’entrée de celui-ci, c’est un enfant qui a indiqué aux policiers qu’un individu, qu’il ne connaissait pas, venait d’entrer chez lui. En fouillant les lieux, les policiers ont remarqué la présence du jeune homme dans une chambre en train de manipuler une pile de vêtements en dessous de laquelle se trouvaient deux sacoches.

De la drogue et de l'argent cachés sous une pile de vêtements

Arrivé sur les lieux, le locataire de l’appartement, un homme de 40 ans, indiquait ne pas connaître le jeune homme et précisait que les deux sacoches ne lui appartenaient pas tout comme un carton contenant des sachets zippables vides.

L’une des deux sacoches était reconnue par un des policiers comme étant celle du fuyard et contenait 170€. L’autre en revanche, renfermait une somme d’argent plus importante de 2.050€ et trois sachets de résine de cannabis.

Le jeune prétend être seulement venu voir un copain

Interpellé et placé en garde à vue, le jeune de 15 ans déclarait qu’aucunes des deux sacoches ne lui appartenaient, qu’il était juste venu voir un copain et qu’il avait couru quand il a vu la présence de la police. La perquisition de son domicile n’a rien donné.

À noter, qu’un autre individu, âgé de 16 ans, a été placé en garde à vue le lendemain car son téléphone portable a été retrouvé dans la cage d’escalier de l’immeuble. Mais il a déclaré ne pas connaître le jeune de 15 ans et n’avoir jamais vu les sacoches.