Besançon : il gaze le compagnon de son ex et se fait interpeller en possession de drogue

Selon un communiqué de la Police nationale de Besançon, l’équipage cynophile a été requis pour un différend plutôt violent impliquant l’usage de gaz lacrymogène. L’agression aurait été perpétrée par un individu envers le nouveau compagnon de son ex-compagne. À l’arrivée des policiers, l’auteur présumé des faits avait déjà quitté les lieux et semblait avoir fui le secteur.

Une patrouille de la Brigade anti-criminalité, mobilisée en appui, a toutefois permis de localiser et interpeller l’homme suspecté. Âgé de 25 ans, ce dernier a été retrouvé à proximité et contrôlé par les forces de l’ordre. Lors de la fouille, les policiers ont découvert 10 cachets d’ecstasy dissimulés dans l’une de ses chaussettes, ainsi que la somme de 760 euros en espèces. L’extincteur lacrymogène utilisé lors de l’agression a également été retrouvé non loin du lieu des faits.

L’homme a été placé en garde à vue par un officier de police judiciaire du Groupe d’appui judiciaire. Celle-ci s’est achevée le 13 avril 2025. Le mis en cause devra répondre de ses actes dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, prévue début octobre prochain.