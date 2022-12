BesanÃ§on : saisie de 8 kilos de drogue dans un appartement de Planoise

C’est sur la base d’un renseignement parvenu au service de police que les recherches ont pu débuter. Celui-ci dénonçait un certain "Karim" comme étant susceptible de servir de "nourrice" pour les dealeurs du 14 avenue de l’Ile de France à Planoise.

Après investigations, l’individu a pu être identifié par les policiers et les surveillances ont permis de confirmer la véracité du renseignement donné. Ce mercredi 7 décembre vers 9h30, le chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants a effectué un marquage franc sur la porte de l’appartement du suspect situé rue Bertrand Russel.

94.000 € de produits saisis

Les policiers ont alors averti de leur présence et l’occupant leur a ouvert la porte tout en reconnaissant les faits. La perquisition de son appartement a amené à la découverte de plus de 7 kg de résine de cannabis, 240 g d’herbe de cannabis et 616 g de cocaïne. Soit l’équivalent de 94.000€ de marchandises.

Agé de 45 ans, l’homme a reconnu servir de nourrice depuis six mois en échange de 250€ par mois. Il a cependant refusé de donner des renseignements sur les personnes qui déposaient les produits stupéfiants à son domicile par "peur de représailles". Les policiers n’ont donc trouvé aucun élément permettant d’identifier les autres individus participant au trafic.

L’homme "nourrice" a été placé en garde à vue et sera jugé ce jeudi 8 décembre.