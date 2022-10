Besançon : suite à un « différend », ils lui volent sa télé et sa console de jeux

En fin d'après-midi, jeudi 13 octobre, deux hommes de 27 et 22 ans ont été interpellés rue Battant, à Besançon, suite à un vol dans une habitation. Ils auraient dérobé la victime, qu'ils connaissaient, suite à un "différend".

Jeudi 13 octobre, à 17 h 30, les policiers de la Bac (Brigade anti-criminalité) ont été mobilisés rue Résal, à Besançon, pour un vol dans une habitation. Les deux auteurs, porteurs de cagoules au moment des faits, ont dérobé un téléviseur et une console de jeux.

Grâce à la description physique de la victime, qui connaissait les mis en cause, une interpellation a été rendue possible rue Battant. Les deux hommes, âgés de 27 et 22 ans, ont indiqué avoir volé ces objets "suite à un différend".

Déposés au domicile de la compagne d’un des deux individus, le téléviseur et la console ont pu être récupérés par les forces de l’ordre. Les deux voleurs ont été placés en garde à vue, toujours en cours ce vendredi matin. Ils reconnus les faits. Le propriétaire a quant à lui déposé plainte.