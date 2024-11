À Besançon, des arbres de la place de la Révolution aux prénoms d’enfants du monde entier

Née d’une idée de Mustapha Karmoudi, homme de lettre marocain et bisontin depuis de nombreuses années, la Ville de Besançon, en partenariat avec les Francas et l’Unicef, a permis de baptiser 24 arbres de la place de la Révolution du prénom d’un enfant. Ce sont des jeunes des centres de loisirs des Francas, des Barboux, Vesontio Sports Vancas, MJC Palente, Aleed et CEMEA qui ont fabriqué ces étiquettes pour les accrocher eux-mêmes ce mercredi 20 novembre et qui ont également lu les histoires qui se cachent derrière chaque prénom.

Comme par exemple celle d’Abu, originaire du Soudan, ”défenseur d’une équipe de foot, il adore le sport et court tous les matins. Il a trois frères et trois sœurs et il a survécu à une explosion”. Ou Neveen, qui vit en Irak, mais qui est originaire de Syrie. C’est ”l’aînée d’une fratrie, elle est sourde et muette, elle communique grâce à la langue des signes, elle veut devenir médecin.” Ou encore l’histoire de Bahaa, du Liban, ”son chat est son meilleur ami, il aime bien lui confier des secrets. Il a décidé de travailler l’été pour aider ses parents. Il a du mal à s’intégrer avec ses camarades d’école.”

”Soyez fiers de vos racines”

”Je suis très fière, nous sommes très fiers de vous parce qu’aujourd’hui il y a quelque chose de remarquable à Besançon et c’est grâce à vous”, a déclaré la maire de Besançon, Anne Vignot, lors d’un discours adressé aux enfants, ”vous êtes précieux pour nous, on a besoin que la société s’occupe de vous, vous aide à vous épanouir.”

Des propos qui ont introduit ceux de Béatrice Lefrançois, secrétaire générale du comité territorial de l’Unicef Franche-Comté : ”J’ai été très émue de cette belle idée”, a-t-elle affirmé avant de décrire aux enfants la symbolique des branches d’arbres dans le logo de l’Unicef. ”On a besoin de respecter nos racines et de les entretenir et l’arbre va grandir pour aller le plus haut possible, et c’est ça aussi qu’on veut pour les enfants.”

Enfin, le président des Francas a également félicité les enfants pour leur travail avant de leur dire : ”vous êtes comme des arbres avec des racines, qui sont vos parents, soyez fiers de vos racines, l’avenir sera beau, la Ville et les associations y travaillent.”