Bienvenue aux étudiants, le festival de rentrée en Franche-Comté

Bienvenue aux étudiants, le festival de rentrée

4 Lieux, un festival sur une journée et plus…

L’uFC, pour souhaiter la bienvenue à tous les étudiants qui suivront l’un ou l’autre de ses cursus, organise un festival de rentrée. Cette manifestation pour venir au-devant de tous se déplacera en 4 lieux, et à chaque fois pour une journée de jeux et de rencontres :

Le 12 septembre à Besançon à Chamars, à partir de 15 h,

à Chamars, à partir de 15 h, Le 17 septembre à Lons-le-Saunier au pôle universitaire de 9 h à 17 h 30,

au pôle universitaire de 9 h à 17 h 30, Le 19 septembre à Montbéliard , au campus des « Portes du Jura », de 11 h à 16 h,

, au campus des « Portes du Jura », de 11 h à 16 h, Le 26 septembre à Belfort, sur le parking du « Gymnase le Phare », de 11 h à 16 h.

Ces quatre journées s’achèveront par une soirée, concert à Besançon, concours de tags à Montbéliard, etc.

Pour en savoir plus sur les détails de ces 4 journées très, très riches, une seule adresse, ici (cliquer sur ce lien).

Au-delà de la fête, c’est une année universitaire qui démarre avec des besoins divers pouvant être émis par les étudiantes et étudiants. Pour les aider et les accompagner au mieux, l’uFC a mis en place différents services, les principaux étant présentés ici :

L’Utile, aides et bons plans pour les étudiants

Qu’il s’agisse de besoins d’ordinateurs, de précarités (menstruelles, alimentaires, etc.), de besoins en termes de logement, d’ordres financiers, de cautions locatives, par exemple, l’uFC par le biais du « Bureau de la Vie Étudiante » (BVE) est à l’écoute des étudiants.

Pour les guider au mieux dans le dédale des acteurs à même de les aider, « L’Utile » a été mis en place.

Pour se connecter à ce service dédié à tous les étudiants de l’université de Franche-Comté, cliquez sur ce lien.

Ligne écoute info

Parfois, plus qu’une aide financière ou au logement, les étudiants ont besoin d’être écoutés et conseillés. Pour ce faire, il existe une plate-forme téléphonique. Elle est gratuite et anonyme et a pour ambition de réduire les impacts psychologiques causés par la précarité étudiante.

Pour en savoir plus (horaires, numéro de téléphone, etc.), utilisez ce lien.

Plate-forme SOS

Et puis, l’urgence du besoin d’aide peut se faire jour avec des situations de violences, de harcèlement ou de discrimination, par exemple. Dans ce cas, un dispositif de signalement est ouvert à toute personne victime ou témoin de toute forme de violences, à partir de ce lien.

Service SSE

Le service de santé étudiante (SSE) est présent sur trois sites universitaires : Besançon, Belfort et Montbéliard. Il est constitué d’une équipe pluridisciplinaire, médecins, infirmiers, diététicienne, psychologues, chargée d’animation en prévention. Utilisez ce lien pour en savoir plus et savoir comment le contacter, quels sont les services proposés, prendre rendez-vous sur doctolib, etc.

Campus sport

Mens sana in corpore sano, autrement dit un esprit sain dans un corps sain, c’est peut-être à ce vieil adage que répond un autre service proposé par l’uFC à tout étudiant souhaitant pratiquer un sport. Par ce biais, ce n’est pas moins d’une quarantaine de sports qui peuvent être pratiqués gratuitement. Pour faire votre choix, utilisez tout simplement ce lien.

Une application mobile

Nous sommes nombreux à utiliser nos smartphones pour rechercher des informations et, évidemment, contacter des personnes et/ou des services. L’uFC se devait d’être accessible facilement, d’où son appli étudiante disponible pour IOS et Androïd.

Infos +

L’uFC aide les étudiants en Franche-Comté

Principales aides via internet :