La "Route des POTEs" a pour ambition de mettre en visibilité la transition écologique pour faire connaître et rayonner les initiatives et solutions régionales. Objectif : découvrir des lieux originaux et des initiatives inspirantes de transition écologique en Bourgogne-Franche-Comté, qui, maillées entre elles, formeront la Route opérationnelle en 2023. Pour le réseau des Pionniers Ordinaires de la Transition Écologique, "c’est l’opportunité de mettre en lumière leurs actions, de se fédérer autour d’une ambition commune, de créer du lien et de favoriser la mise en réseau", précise la Région.

Ce projet répond à une des vocations du réseau des POTEs de faire émerger des projets collectifs et fédérateurs. L’idée de créer une sorte de parcours de la transition écologique basé sur les initiatives des POTEs a été évoquée à plusieurs reprises depuis le lancement du réseau. Elle a commencé à prendre forme dans les esprits lors du Festival des Solutions 2021 pour finalement donner lieu début 2022 à la création d’un groupe de travail "Route des POTEs".

Un réseau de 470 POTEs

Un appel à idées a été lancé au sein du réseau des POTEs au printemps dernier afin de répertorier l’ensemble des POTEs prêts à se mobiliser dans le cadre de ce projet collectif. Il s’adresse à tous les POTEs qui font partie du réseau mais aussi aux personnes qui souhaitent rejoindre le réseau des POTES pour répondre à l’appel. A terme, les expériences proposées par les POTEs seront visibles sur une carte interactive voire collaborative où les visiteurs des informations pratiques afin de démultiplier les initiatives.

Le réseau des Pionniers Ordinaires de la Transition Écologique, regroupe des acteurs engagés dans la transition écologique en Bourgogne-Franche-Comté. Le réseau compte aujourd’hui 470 personnes. La Région et Energy Cities animent le réseau des POTEs, en partenariat avec l’ADEME BFC depuis 2017 pour donner de l’élan à la transition écologique en région.

Trois objectifs ont été identifiés pour cette démarche : valoriser les POTEs et leurs initiatives pour favoriser leur essaimage, faire émerger des projets collectifs et favoriser l’entre-aide pour accélérer les projets, contribuer aux différentes stratégies régionales par une vision des POTEs.

Proposez vos idées ici : jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr

(Communiqué)