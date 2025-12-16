Mardi 16 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Bourgogne Franche-Comté : l’industrie automobile encore en perte de vitesse en 2025

Publié le 16/12/2025 - 17:00
Mis à jour le 16/12/2025 - 15:43

Selon une étude de l’Insee Bourgogne-Franche-Comté publiée le 16 décembre 2025, l’industrie automobile régionale poursuit son ralentissement en 2025. Sur fond de baisse des immatriculations, de climat des affaires dégradé et de repli de l’emploi salarié, la filière reste confrontée à une activité en recul quasi continu depuis le rebond post-Covid. L’analyse met également en lumière l’affaiblissement des embauches durables, la diminution du recours à l’activité partielle et les contrastes à l’œuvre dans un secteur marqué à la fois par des difficultés persistantes et par la montée en puissance des véhicules électriques.

© Mikes-Photography/Pixabay
© Mikes-Photography/Pixabay
  • Etude réalisée par Guillaume Volmers (Insee), Céline Rouot, Émilie Vivas (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités)

En 2025, la filière automobile en Bourgogne-Franche-Comté poursuit son repli. ”Sur les dix premiers mois de l’année 2025, l’activité dans l’industrie automobile en Bourgogne-Franche-Comté, mesurée par les heures rémunérées, recule de 3 % par rapport à la même période de l’année précédente”, selon l'Insee. Cette évolution s’inscrit dans une tendance négative amorcée après le rebond post-Covid de fin 2020, dans un contexte où ”le climat des affaires de l’industrie automobile national [est] en baisse, en deçà de sa moyenne de longue période”.

Le ralentissement est également visible du côté de la demande. Les ventes de voitures neuves en France ”devraient s’établir entre 1,6 et 1,7 million de véhicules sur l’année, soit 300 000 à 400 000 de moins qu’en 2019”. La hausse marquée des prix explique en partie cette situation : ”l’augmentation du prix des voitures neuves (+40 % sur six ans) freine le renouvellement du parc”. À cela s’ajoute un comportement attentiste des consommateurs, lié ”aux incertitudes sur la réglementation et les aides publiques”.

Les véhicules électriques gagnent du terrain

Dans ce contexte morose, le segment des véhicules électriques affiche une dynamique différente. ”Depuis le mois d’août, [les voitures 100 % électriques] dépassent les 20 % de part de marché dans le neuf et représentent une vente sur quatre au mois de novembre.” Ce niveau inédit s’explique notamment par ”le succès de la location avec option d’achat pour les ménages modestes, soutenue par des aides publiques”, ainsi que par ”l’obligation pour les entreprises d’intégrer au moins 20 % de voitures 100 % électriques dans leurs flottes”, selon l'Insee.

Forte diminution des effectifs salariés

La contraction de l’activité se traduit par une dégradation de l’emploi. ”Fin juin 2025, un peu plus de 36 400 salariés travaillent dans l’un des 362 établissements de la filière automobile en Bourgogne-Franche-Comté.” Sur un an, ”l’emploi salarié diminue de 5 %”. Tous les segments sont touchés, ”en particulier celui de l’ingénierie (-15,9 %)”. Les deux principaux segments en termes d’emplois, la construction automobile et la fabrication d’équipements automobiles, enregistrent respectivement ”-5,7 %” et ”-5,2 %”. Seul ”le commerce intra-filière reste stable”.

À ces emplois permanents s’ajoutent 5.150 intérimaires, dont le nombre recule légèrement à l’échelle de la filière. Le rebond observé dans la construction automobile ( +23,9 % ) ne suffit pas à compenser les baisses enregistrées dans la fabrication d’équipements automobiles ( -9,6 % ) et dans la fabrication de biens intermédiaires ( -12,6 % ).

Les résultats économiques des entreprises contribuent également à cette situation. Entre 2023 et 2024, ”les chiffres d’affaires et les taux de marge brute d’exploitation baissent respectivement de 8,9 % et 5,0 %” pour près de 200 PME régionales de la filière.

Moins d’embauches et un recrutement durable affaibli

Le ralentissement se reflète dans les flux de main-d’œuvre. ”Les établissements de la filière ont embauché 1.700 salariés au cours du premier semestre 2025, soit 14,4 % de moins que lors de la même période en 2024, déjà à un niveau bas.” Le recrutement durable recule : ”la proportion de salariés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée (CDI), à 67 %, marque un retrait de deux points comparée à l’année précédente”. Cette part demeure toutefois supérieure à celle de l’ensemble de l’industrie régionale.

Les situations varient selon les segments. ”La part de CDI atteint 95 % dans la construction automobile”, contre 64 % dans la fabrication d’équipements automobiles et un peu plus de 50 % dans la fabrication de biens intermédiaires. Parallèlement, ”les offres d’emploi déposées à France Travail diminuent”, souligne l'étude.

Dans le même temps, les sorties de la filière augmentent :”2.500 salariés ont quitté la filière automobile, soit 4,8 % de plus qu’en 2024.” La majorité de ces départs correspond à des ruptures de contrat, la démission restant le premier motif dans trois cas sur dix, bien que ce choix ”soit en recul de neuf points par rapport à la période 2022-2024”. À l’inverse, ”les ruptures pour licenciements progressent pour atteindre un peu moins de 500 au premier semestre 2025”.

Un recours moindre à l’activité partielle

Le chômage partiel est moins mobilisé au premier semestre 2025. Cette évolution s’explique ”par une baisse des effectifs pérennes ces dernières années, ainsi que par une meilleure disponibilité des matériaux et des pièces détachées”. Toutefois, des incertitudes subsistent : ”en fin d’été, les tensions commerciales sino-américaines ont suscité de nouvelles inquiétudes sur l’approvisionnement en semi-conducteurs”, explique l'Insee Bourgogne Franche-Comté.

Quelles orientations pour la réglementation européenne ?

Un débat est en cours au niveau européen sur l’avenir du cadre réglementaire. Parmi les pistes évoquées figurent l’homologation de moteurs à combustion à haut rendement, le recours aux hybrides rechargeables ou encore aux moteurs fonctionnant avec des agrocarburants. Les discussions portent aussi sur le seuil de contenu européen dans la fabrication d’un véhicule, ainsi que le prix de la voiture électrique pour la rendre accessible à tous, en lien avec des aides financières à destination des industriels et/ou des consommateurs.

automobile emploi entreprises étude Insee

Publié le 16 décembre à 17h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Bourgogne Franche-Comté : l’industrie automobile encore en perte de vitesse en 2025

Selon une étude de l’Insee Bourgogne-Franche-Comté publiée le 16 décembre 2025, l’industrie automobile régionale poursuit son ralentissement en 2025. Sur fond de baisse des immatriculations, de climat des affaires dégradé et de repli de l’emploi salarié, la filière reste confrontée à une activité en recul quasi continu depuis le rebond post-Covid. L’analyse met également en lumière l’affaiblissement des embauches durables, la diminution du recours à l’activité partielle et les contrastes à l’œuvre dans un secteur marqué à la fois par des difficultés persistantes et par la montée en puissance des véhicules électriques.

automobile emploi entreprises étude Insee
Publié le 16 décembre à 17h00 par Alexane
Besançon
Economie

À Besançon, l’agence web Spin On rejoint Koredge

Dans un communiqué du mois de décembre 2025, l’agence digitale Koredge à Besançon annonce la reprise de la continuité de service de Spin On, acteur local du web fondé en 2013. Cette opération vise à "garantir la pérennité des projets et l’accompagnement de l’ensemble des clients de Spin On, dans un cadre sécurisé et durable", nous dit-on.

entreprises koredge spin on
Publié le 16 décembre à 16h30 par Alexane
Marchaux-Chaudefontaine
Economie

Leman Industries accueille For Talents et acquiert Metalis Group dans le cadre d’une transmission familiale

Le groupe familial Leman Industries, acteur économique dans la production de pièces et sous-ensembles métalliques, plastiques et mécatroniques, franchit une nouvelle étape dans sa gouvernance et son développement industriel. Dans le cadre du passage de flambeau entre la 2e et la 3e génération de la famille Bontaz, For Talents, société d’investissement spécialisée dans la transmission d’entreprises familiales, prend une participation minoritaire au capital du groupe aux côtés de la famille fondatrice.

entreprise metalis
Publié le 16 décembre à 16h00 par Alexane
DOUBS (25)
Economie Social

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale : Force ouvrière du Doubs appelle les députés à voter contre

L’Union départementale Force ouvrière (FO) du Doubs a adressé une lettre ouverte aux députés du département, les invitant à voter contre le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026. Le vote solennel est prévu le 16 décembre.

allocation force ouvrière plfss projet de loi de financement de la sécurité sociale retraites sécurité sociale syndicat
Publié le 16 décembre à 14h00 par Alexane
Besançon
Economie

Shopping de Noël : une boîte en métal gourmande de la biscuiterie et chocolaterie Billiotte

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la carte cadeau proposé par la biscuiterie et chocolaterie Billiotte.

Billotte cadeau noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 16 décembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Vie locale

Alternartiba demande à la maire de Besançon l’application ferme du règlement local de publicité

Paysages de France s’est joint à Alternatiba et ANV COP21 pour exiger une application ferme du règlement local de la publicité dans une lettre ouverte envoyée ce lundi 15 décembre 2025 à la maire de Besançon Anne Vignot. 

alternatiba lettre ouverte panneaux publicitaires Paysages de France publicité reglement local de publicite intercommunal
Publié le 15 décembre à 17h37 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Education

WolrdSkills 2025 : l’équipe régionale des métiers de Bourgogne-Franche-Comté mise à l’honneur par la Région

Samedi 13 décembre 2025 au Palais des congrès de Dijon (Côte-d’Or), la Région Bourgogne-Franche-Comté a organisé la cérémonie de mise à l’honneur de son équipe régionale des métiers WorldSkills, en présence de Jérôme Durain, président de la Région, et de Willy Bourgeois, vice-président aux lycées, à l’alimentation, à l’offre de formation, à l’apprentissage et à l’orientation.

métiers region bourgogne franche-comte worldskills
Publié le 15 décembre à 14h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie

Shopping de Noël : des moments de bien-être grâce aux bons cadeaux de L’Institut

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les bons cadeaux proposés par L’Institut à Besançon.

cadeau centre commercial l'institut noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 14 décembre à 08h00 par Macommune.info
France
Economie

L’arrêt des chantiers pendant la trêve électorale inquiète la filière des Travaux publics

Plusieurs organisations professionnelles du secteur du BTP alertent sur les conséquences de l’arrêt et du report de nombreux chantiers de Travaux publics dans le cadre de la trêve électorale avant et pendant les élections municipales en 2025. Selon BTP Rhône et Métropole, la FRTP Auvergne-Rhône-Alpes, le MEDEF Lyon-Rhône et la CPME Rhône, cette décision pourrait provoquer un choc économique important pour la filière locale.

btp emploi entreprises municipale 2026 travaux publics
Publié le 12 décembre à 16h04 par Alexane
Besançon
Economie Vie locale

La Valise RTL débarque à Besançon : “un grand trésor de Noël” pour redynamiser le centre-ville

RTL, en partenariat avec l’Office de Tourisme du Grand Besançon et l’Office du Commerce et de l’Artisanat de Besançon (OCAB) lancera, lundi 15 décembre 2025, une chasse au trésor nationale au cœur de la cité bisontine. Une valise remplie de cadeaux, mettant à l’honneur les commerçants locaux, y est soigneusement dissimulée.

cadeaux noël 2025 ocab office de tourisme besancon office du commerce et de l'artisanat valise rtl
Publié le 15 décembre à 08h30 par Alexane
Chalezeule
Economie

Shopping de Noël : un coffret Grands Crus de la chocolaterie Le Criollo

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur le coffret Grands Crus du Criollo à Chalezeule.

cadeau chocolat idée cadeau noël le criollo noël noël 2025 shopping de noël
Publié le 12 décembre à 08h00 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Budget primitif 2026 : la Bourgogne-Franche-Comté maintient le cap malgré l’incertitude nationale

Le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté s’est réuni en session plénière les 11 et 12 décembre 2025 pour voter le budget primitif 2026, d’un montant de 1,967 milliard d’euros, dont 1,535 milliard d’euros sont dédiés au financement des politiques publiques, soit près de 80 % du budget régional.

budget jerome durain region bourgogne franche-comte
Publié le 11 décembre à 17h15 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : des moments de bien-être grâce aux bons cadeaux de L’Institut
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : le Gabychon du Tuyé Du Papy Gaby
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un coffret Grands Crus de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre lampe nomade chez Artémis à Besançon

Shopping de Noël : une boîte en métal gourmande de la biscuiterie et chocolaterie Billiotte

Sondage

 5.92
couvert
le 16/12 à 18h00
Vent
1.19 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
89 %
 