BUG Days : une deuxième édition qui cartonne

La seconde édition des BUG Days, convention mettant à l'honneur les cultures geek et asiatique, prendra place à Besançon Micropolis les samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022. Au programme, de très nombreuses activités (coucours de cosplay, tournois de jeux vidéo, animations gratuites, ...) et la présence d'invités tels que l'acteur Ross Marquand (Aaron dans The Walking Dead et Crâne Rouge dans l'univers Marvel) et le comédien Donald Reignoux, voix française de Titeuf et Spider-Man.