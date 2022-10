BUG Days les 29 et 30 octobre à Besançon : « 98 % des visiteurs voulaient une 2e édition »

La seconde édition des BUG Days, convention mettant à l'honneur les cultures geek et asiatique, prendra place à Besançon Micropolis les samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022. Au programme, de très nombreuses activités (coucours de cosplay, tournois de jeux vidéo, animations gratuites, ...) et la présence d'invités tels que l'acteur Ross Marquand (Aaron dans The Walking Dead et Crâne Rouge dans l'univers Marvel) et le comédien Donald Reignoux, voix française de Titeuf et Spider-Man.

"Tout est parti d’un projet étudiant !" Quand Stéphane Laurent, membre fondateur de l’association Kuromon Days et organisateur des BUG Days parle de sa convention, qui prendra place à Besançon Micropolis les 29 et 30 octobre prochain, c’est avec passion. "Nous avons commencé avec la Necronomi’Con à Belfort il y a quelques années. Par la suite, nous avons remarqué que Besançon n’avait pas de convention geek attitrée. Il fallait changer ça !" s’exclame t-il.

Pour Stéphane Laurent, que nous avons rencontré au E-Bar, 37 avenue Fontaine Argent à Besançon, l’objectif des BUG Days est clair : "Rassembler les amateurs de cultures geek et asiatique dans un même lieu, sans exclure les jeunes enfants ni les curieux. Pour cette seconde édition, il y aura des animations pour tout le monde !"

Il faut dire que Kuromon Days a mis du coeur à l’ouvrage, avec la participation cette année de 14 autres associations partenaires : "Depuis le début, nous sommes allés chercher les acteurs locaux un à un" déclare fièrement l’organisateur, qui rajoute que "la Ville de Besançon nous a aussi bien aidé."

Un seul moyen pour tout faire : se dédoubler !

Sur l’ensemble du week-end, les visiteurs pourront retrouver 70 exposants : tatoueurs, illustrateurs, dessinateurs, libraires, créateurs locaux, boutique geek ou encore customisation de vêtements. Une quinzaine d’animations seront proposées, dont certaines gratuites, allant de l’initiation au japonais, l’apprentissage du Kendo (escrime au sabre), jusqu'à la démonstration du taiko (tambour japonais) en passant par la pratique du sabre laser.

Un escape game, de l’hypnose, un concours de cosplay (avec passage devant jury) et même un tournoi de Super Smash Bros. Ultimate seront organisés.

Enfin, quatre espaces seront déployés dans le hall A2 Micropolis : la scène, l’espace démonstration, l’espace invités et l’espace kids (où des animateurs titulaires du BAFA occuperont les plus petits avec des ateliers adaptés comme du maquillage, du dessin et la présentation d'un jeu pour enfants par un éditeur).

Une tête d'affiche venue tout droit de Los Angeles

Parmi les têtes d’affiche de cette édition, on retrouve l’acteur américain Ross Marquand, tout droit venu de Los Angeles. Le comédien est notamment connu pour avoir interprété Aaron dans la série télévisée The Walking Dead, ou encore Crâne Rouge dans la saga cinématographique Marvel. Donald Reignoux, la voix française de Titeuf, Spider-Man et de nombreux personnages de jeux-vidéo sera lui aussi présent. Les BUG Days pourront également compter sur la participation de Lutti, steamer et figure multi-casquettes du gaming.

Lors de la dernière édition, les BUG Days c’était 4.600 visiteurs, 72 bénévoles, 21 associations, plus de 100 emplacements exposants et une moyenne de visite de 3 h 30 par personne. Selon Stéphane Laurent, "98 % du public interrogé était prêt à revenir lors d’une prochaine édition". Réponse les 29 et 30 octobre !

Infos +