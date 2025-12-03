Mercredi 3 Décembre 2025
Besançon
Economie Vie locale

Candela and Cie, des bougies artisanales bisontines à la cire d’olive

Publié le 03/12/2025 - 17:30
Mis à jour le 03/12/2025 - 17:35

Myriam Jouille s’est lancée par passion il y a deux ans dans la confection de bougies artisanales à Besançon. Ses créations sont visibles dans plusieurs enseignes, elles sont notamment utilisées par la marque "Besançon Booster de Bonheur". On en parle ce mois de novembre 2025…

Myriam Jouille, créatrice des bougies Candela and Cie © Candela and Cie
© Candela and Cie
© Candela and Cie
© Candela and Cie
1/4 - Myriam Jouille, créatrice des bougies Candela and Cie © Candela and Cie
2/4 - © Candela and Cie
3/4 - © Candela and Cie
4/4 - © Candela and Cie

Que ce soit pour un anniversaire, un mariage, un événement particulier ou tout simplement pour se faire plaisir, Myriam tient à apporter une attention particulière à toutes ses créations personnalisées. "Pour moi, chaque bougie a une âme. Quand je la créée, j’imagine vers qui elle ira, quel foyer elle chauffera. C’est pourquoi je ne fais jamais de série", souligne-t-elle.

Des parfums de Grasse et de la cire d’olive

Si Myriam a voulu se lancer dans la confection de bougies ce n’est pas avec n’importe quel produit. Elle a choisi des parfums des Grasse et de la cire d’olives cultivées en France. Elle confectionne les bougies à partir de moules ou des pièces coulées dans un contenant (comme du verre ou encore de la céramique).

© Candela and Cie

Petit + : les bougies de Myriam ont été choisies pour représenter la marque "Besançon, Booster de Bonheur".

© Candela and Cie

Infos +

Candela and Cie

Publié le 3 décembre à 17h30 par Hélène L.
