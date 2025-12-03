Candela and Cie, des bougies artisanales bisontines à la cire d’olive

Que ce soit pour un anniversaire, un mariage, un événement particulier ou tout simplement pour se faire plaisir, Myriam tient à apporter une attention particulière à toutes ses créations personnalisées. "Pour moi, chaque bougie a une âme. Quand je la créée, j’imagine vers qui elle ira, quel foyer elle chauffera. C’est pourquoi je ne fais jamais de série", souligne-t-elle.
Des parfums de Grasse et de la cire d’olive
Si Myriam a voulu se lancer dans la confection de bougies ce n’est pas avec n’importe quel produit. Elle a choisi des parfums des Grasse et de la cire d’olives cultivées en France. Elle confectionne les bougies à partir de moules ou des pièces coulées dans un contenant (comme du verre ou encore de la céramique).
Petit + : les bougies de Myriam ont été choisies pour représenter la marque "Besançon, Booster de Bonheur".
Infos +
Candela and Cie
- myriam.jouille.raho@gmail.com
- 06 17 34 65 15
- Prix : tous les budget a 4 euros a 20 euros
- Vente à domicile possible