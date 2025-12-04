Candelina & Cie, des bougies artisanales bisontines à la cire d’olive

Myriam Jouille s’est lancée par passion il y a deux ans dans la confection de bougies artisanales à Besançon. Ses créations sont visibles dans plusieurs enseignes, elles sont notamment utilisées par la marque "Besançon Booster de Bonheur". On en parle ce mois de novembre 2025…

Que ce soit pour un anniversaire, un mariage, un événement particulier ou tout simplement pour se faire plaisir, Myriam tient à apporter une attention particulière à toutes ses créations personnalisées. "Pour moi, chaque bougie a une âme. Quand je la créée, j’imagine vers qui elle ira, quel foyer elle chauffera. C’est pourquoi je ne fais jamais de série", souligne-t-elle.

Des parfums de Grasse et de la cire d’olive

Si Myriam a voulu se lancer dans la confection de bougies ce n’est pas avec n’importe quel produit. Elle a choisi des parfums des Grasse et de la cire d’olives cultivées en France. Elle confectionne les bougies à partir de moules ou des pièces coulées dans un contenant (comme du verre ou encore de la céramique).

Petit + : les bougies de Myriam ont été choisies pour représenter la marque "Besançon, Booster de Bonheur".

Infos +

Candelina & Cie