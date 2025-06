Canicule : l'association Peta alerte sur les dangers pour les animaux

Alors que la France affronte une intense vague de chaleur cette semaine au moins jusqu’au 2 juillet 2025, l’organisation de défense des droits des animaux Peta (Pour une Éthique dans le Traitement des Animaux) alerte sur les dangers que représentent les températures élevées pour les animaux de compagnie et la faune sauvage.

Dans un communiqué, l’association souligne qu’il est impératif de ne jamais laisser un animal seul dans une voiture, même pour une courte durée. ”Un chien enfermé dans une voiture en stationnement peut mourir d’un coup de chaleur en quelques minutes, y compris lorsque la voiture n’est pas garée au soleil”, avertit Peta. Même à l’ombre, un véhicule peut devenir une fournaise : à 26 °C à l’extérieur, la température intérieure atteint rapidement 32 °C. En plein soleil, elle peut grimper jusqu’à 70 °C.

Que faire si vous voyez un animal en détresse ?

L’association encourage les citoyens à intervenir avec prudence et responsabilité : ”Relevez le modèle et la couleur du véhicule, ainsi que le numéro de la plaque d’immatriculation et appelez la police, puis essayez de retrouver le propriétaire de la voiture si possible”, indique le communiqué.



Si la situation semble critique et que les autorités tardent, Peta recommande d’agir avec des témoins pour libérer l’animal. Il faut ensuite le transporter à l’ombre et attendre les secours.

Repérer les signes d’un coup de chaleur

Les symptômes à surveiller chez un chien incluent : halètement rapide ou pénible, vomissements, état léthargique, manque de coordination ou d’appétit. En cas de doute, il est essentiel d’agir rapidement. ”Vous pouvez tenter de le rafraîchir en lui mettant de l’eau à disposition et en lui appliquant une serviette humide et froide sur la tête et la poitrine, ou bien en l’immergeant dans de l’eau tiède (jamais glacée)”, recommande Peta, en précisant qu’une visite chez le vétérinaire reste indispensable.

Précautions générales en période de chaleur

Peta rappelle que les chiens ne régulent leur température qu’en haletant et par les coussinets, ce qui les rend très vulnérables. Mieux vaut les garder à l’intérieur, au frais, en leur fournissant de l’eau en quantité et un endroit ombragé si une sortie extérieure est nécessaire.

L’association ajoute : ”Même de courtes durées d’exposition directe au soleil sont susceptibles d’entraîner des conséquences graves pour leur santé”.

Activité physique : modération absolue

L’exercice en plein soleil est à proscrire. ”Ne faites jamais faire d’exercice à votre chien en le faisant courir à côté de votre vélo ou en l’emmenant courir avec vous”, avertit Peta, précisant que l’animal, par loyauté, pourrait s’effondrer avant de s’arrêter de lui-même.

Autre risque souvent sous-estimé : la chaleur des trottoirs. Le bitume exposé peut atteindre entre 55 et 80 °C, provoquant des brûlures aux coussinets. Peta recommande de tester le sol avec la main avant une promenade, et de privilégier les balades sur l’herbe, tôt le matin ou tard le soir.

Les animaux sauvages également concernés

La chaleur affecte aussi la faune urbaine. ”Vous pouvez disposer des plats peu profonds sur les rebords de fenêtres, les balcons et les terrasses ainsi que dans les jardins”, suggère Peta pour venir en aide aux oiseaux. L’eau doit être propre, fraîche, à l’ombre, et les récipients nettoyés régulièrement au vinaigre.

Des conseils supplémentaires sont disponibles sur le site officiel de l’association. Peta rappelle enfin qu’en période de canicule, la vigilance et l’empathie peuvent faire la différence entre la vie et la mort pour nos compagnons à quatre pattes et les animaux sauvages.