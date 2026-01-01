Jeudi 1 Janvier 2026
Alerte Témoin
France
Economie

Ce qui change ce 1er janvier 2026

Publié le 01/01/2026 - 09:05
Mis à jour le 29/12/2025 - 10:07

Comme à chaque début de mois, nous vous informons de ce qui change pour votre porte-monnaie et dans vos habitudes dans tous les domaines. Santé, social, environnemental, transport, consommation… Voici ce qui change dès le 1er janvier 2026.
 
 

© Blende12/Pixabay
© Blende12/Pixabay

Revalorisation du Smic

La revalorisation annuelle du Smic est de 1,18 % au 1er janvier 2026, soit 1 823,03 euros le SMIC mensuel brut. "Cette revalorisation combine deux critères : l’inflation et l’évolution des salaires", est-il indiqué sur info.gouv.fr.

Déclaration des dons en ligne

Les dons reçus doivent obligatoirement être déclarés dès le 1er janvier 2026.

L’obligation concerne les dons réalisés entre particuliers, notamment :

  • les sommes d’argent, quelle que soit leur date de versement ;
  • les dons manuels de biens meubles : bijoux, véhicules, œuvres d’art, etc. ;
  • les actions.

(Plus de détails ici).

Hausse du prix des timbres et des colis

Les prix des courriers et des colis augmentent de 7,4 % en moyenne à partir du 1er janvier 2026. Le prix de la lettre verte passe à 1,52 €. Les tarifs des Colissimo augmentent en moyenne de 3,4 %.

Réévaluation du plafond de la sécurité sociale

Il augmente au 1er janvier 2026 de 2 % par rapport à 2025. ‘Il sert de fondement afin de calculer notamment le montant des indemnités journalières pour : maladie ;  accident du travail ou maternité ; pensions de retraite ou d’invalidité", est-il précisé.

Titres de séjour

Le site du gouvernement prévient que "l’examen civique devient obligatoire pour toute première demande de titre de séjour pluriannuel et les naturalisations" : "Cela concerne les résidents étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne".

Nouveau calcul du DPE

  • Avant : 1 kWh d’électricité = 2,3 kWh comptabilisés dans le DPE
  • Après : 1 kWh d’électricité = 1,9 kWh comptabilisés

"Le logement chauffé à l’électricité (radiateurs, pompe à chaleur, chauffe-eau thermodynamique…) peut passer de F à E, ou de E à D et sortir de la catégorie « passoire thermique » sans travaux", peut-on lire sur le site Info.gouv.fr.

Publié le 1 janvier à 09h05 par Hélène L.
