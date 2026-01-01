Ce qui change ce 1er janvier 2026

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Comme à chaque début de mois, nous vous informons de ce qui change pour votre porte-monnaie et dans vos habitudes dans tous les domaines. Santé, social, environnemental, transport, consommation… Voici ce qui change dès le 1er janvier 2026.

Revalorisation du Smic

La revalorisation annuelle du Smic est de 1,18 % au 1er janvier 2026, soit 1 823,03 euros le SMIC mensuel brut. "Cette revalorisation combine deux critères : l’inflation et l’évolution des salaires", est-il indiqué sur info.gouv.fr.

Déclaration des dons en ligne

Les dons reçus doivent obligatoirement être déclarés dès le 1er janvier 2026.

L’obligation concerne les dons réalisés entre particuliers, notamment :

les sommes d’argent, quelle que soit leur date de versement ;

les dons manuels de biens meubles : bijoux, véhicules, œuvres d’art, etc. ;

les actions.

(Plus de détails ici).

Hausse du prix des timbres et des colis

Les prix des courriers et des colis augmentent de 7,4 % en moyenne à partir du 1er janvier 2026. Le prix de la lettre verte passe à 1,52 €. Les tarifs des Colissimo augmentent en moyenne de 3,4 %.

Réévaluation du plafond de la sécurité sociale

Il augmente au 1er janvier 2026 de 2 % par rapport à 2025. ‘Il sert de fondement afin de calculer notamment le montant des indemnités journalières pour : maladie ; accident du travail ou maternité ; pensions de retraite ou d’invalidité", est-il précisé.

Titres de séjour

Le site du gouvernement prévient que "l’examen civique devient obligatoire pour toute première demande de titre de séjour pluriannuel et les naturalisations" : "Cela concerne les résidents étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne".

Nouveau calcul du DPE

Avant : 1 kWh d’électricité = 2,3 kWh comptabilisés dans le DPE

comptabilisés dans le DPE Après : 1 kWh d’électricité = 1,9 kWh comptabilisés

"Le logement chauffé à l’électricité (radiateurs, pompe à chaleur, chauffe-eau thermodynamique…) peut passer de F à E, ou de E à D et sortir de la catégorie « passoire thermique » sans travaux", peut-on lire sur le site Info.gouv.fr.