Ce qui change ce 1er janvier 2026

Revalorisation du Smic
La revalorisation annuelle du Smic est de 1,18 % au 1er janvier 2026, soit 1 823,03 euros le SMIC mensuel brut. "Cette revalorisation combine deux critères : l’inflation et l’évolution des salaires", est-il indiqué sur info.gouv.fr.
Déclaration des dons en ligne
Les dons reçus doivent obligatoirement être déclarés dès le 1er janvier 2026.
L’obligation concerne les dons réalisés entre particuliers, notamment :
- les sommes d’argent, quelle que soit leur date de versement ;
- les dons manuels de biens meubles : bijoux, véhicules, œuvres d’art, etc. ;
- les actions.
Hausse du prix des timbres et des colis
Les prix des courriers et des colis augmentent de 7,4 % en moyenne à partir du 1er janvier 2026. Le prix de la lettre verte passe à 1,52 €. Les tarifs des Colissimo augmentent en moyenne de 3,4 %.
Réévaluation du plafond de la sécurité sociale
Il augmente au 1er janvier 2026 de 2 % par rapport à 2025. ‘Il sert de fondement afin de calculer notamment le montant des indemnités journalières pour : maladie ; accident du travail ou maternité ; pensions de retraite ou d’invalidité", est-il précisé.
Titres de séjour
Le site du gouvernement prévient que "l’examen civique devient obligatoire pour toute première demande de titre de séjour pluriannuel et les naturalisations" : "Cela concerne les résidents étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne".
Nouveau calcul du DPE
- Avant : 1 kWh d’électricité = 2,3 kWh comptabilisés dans le DPE
- Après : 1 kWh d’électricité = 1,9 kWh comptabilisés
"Le logement chauffé à l’électricité (radiateurs, pompe à chaleur, chauffe-eau thermodynamique…) peut passer de F à E, ou de E à D et sortir de la catégorie « passoire thermique » sans travaux", peut-on lire sur le site Info.gouv.fr.