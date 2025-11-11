Mardi 11 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Bourgogne
Faits Divers

Cinq morts dans un "choc frontal" entre véhicules sur une route en Bourgogne

Publié le 11/11/2025 - 09:36
Mis à jour le 11/11/2025 - 09:39

Cinq personnes ont trouvé la mort dans une violente collision entre véhicules sur une route de Saône-et-Loire, a indiqué lundi 10 novembre 2025 soir le président du département dans un message publié sur Facebook.
 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

"C'est avec effroi que j'ai appris en fin d'après-midi (lundi) ce dramatique accident au lieu-dit La Pouge entre La Clayette et Saint-Symphorien-des-Bois", à une quarantaine de kilomètres à vol d'oiseau à l'ouest de Mâcon, "un choc frontal qui a causé la mort de cinq personnes", a écrit André Accary.

Quatre femmes et un homme occupaient les deux véhicules qui se sont percutés vers 17H00 et sont décédés, d'après la radio ICI Bourgogne. Une vidéo publiée par le Journal de Saône-et-Loire montre deux voitures accidentées frontalement dont l'une, nettement enfoncée par l'avant, vitres brisées, et portière conducteur manquante, est sur le bord de la route. Parmi les secours mobilisés, on constate la présence d'un hélicoptère.

"Je souhaite adresser ce soir mes plus sincères condoléances aux familles des victimes. Et saluer les nombreux pompiers (de Saône-et-Loire) qui ont assuré cette intervention émotionnellement pesante", a souligné M. Accary sur son réseau social.

3.193 décès ont été enregistrés sur les routes de l'Hexagone en 2024

Au troisième trimestre 2025, avec 970 décès, la hausse de la mortalité routière a atteint 16,7% par rapport à la même période en 2024, d'après des données de la Sécurité routière publiées en octobre. Le mois d'août 2025 a lui-même été le plus meurtrier depuis 14 ans.

Sur l'ensemble de l'année 2024, 3.193 décès ont été enregistrés sur les routes de l'Hexagone, une mortalité quasi stable par rapport à l'année précédente, avec une légère baisse des blessés, selon les chiffres de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).

(Source AFP)

accident choc frontal pompiers

Publié le 11 novembre à 09h36 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

L’Intermarché Chateaufarine fait peau neuve !

Macaron bicolore Griottines de Fougerolles® et ganache au thé matcha de "Kagoshima"
Offre d'emploi

La fête du réemploi et de la réparation revient le 23 novembre à Lantenne-Vertière

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

Cancer colorectal : les infirmières libérales de Besançon bientôt autorisées à remettre des kits de dépistage
Infos Pratiques

À Geneuille, un nouveau centre de bien-être pour les parents et leurs bébés
Jeu-concours

Gagnez deux cadeaux high-tech avec la boutique e.noveo Besancon !

À Besançon, le Néon comtois met l’art(isanat) en lumière

Sondage

 9.85
couvert
le 11/11 à 12h00
Vent
0.45 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
88 %
 