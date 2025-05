CitésLab : une nouvelle campagne à Planoise pour faire germer les projets d’entreprise

CitésLab a été lancé en 2001 et a soutenu 6.000 personnes dans leur projet de création d’entreprise avec un taux de concrétisation entre 30 et 40%, "preuve de l’efficacité du dispositif", selon eux. Cette aide poursuit trois objectifs : "faire émerger les talents, révéler les potentiels et lever les freins à l’entrepreneuriat".

"1 jeune sur 2 en quartier prioritaire envisage de créer son entreprise"

Cette volonté d’accompagnement des projets issus de quartiers prioritaires s’appuie sur un constat. La banque publique d’investissement Bpifrance rapporte que : "1 jeune sur 2 en quartier prioritaire envisage de créer son entreprise, contre 1 sur 5 dans le reste du territoire". Cependant, ils font face à de nombreux obstacles dans ce parcours, dont "l’isolement, l’auto-censure ou la méconnaissance des dispositifs", constate CitésLab. La volonté du dispositif est donc de leur "ouvrir le champ des possibles". À noter que CitésLab est un service gratuit et qu’il dispose de conseillers et conseillères directement implantés dans de nombreux quartiers défavorisés.

Une campagne de communication axée sur la métaphore végétale

À Planoise, ce sont des affiches en grand format qui seront installées afin de promouvoir le dispositif directement auprès des habitants. Sur celles-ci figurent les conseillères CitésLab locales que sont Hinda, Anaïs et Fatoumata. Dans cette campagne de communication, l’organisme compte parler autrement du développement d’une entreprise, en jouant sur la métaphore végétale. On retrouve des formules comme "cultiver son projet", "faire pousser ses idées" ou "récolter les fruits de son travail".

CitésLab considère que cela représente bien sa philosophie : aider un projet à éclore, même dans des conditions difficiles, et permettre à son créateur de le développer et d’en tirer ses multiples fruits (retour à l’emploi, reprise de confiance…). L’organisme conclut en déclarant que "dans un quartier comme Planoise, cette métaphore positive et accessible vient revaloriser les habitants comme des porteurs de richesse et d’avenir, là où on les réduit trop souvent à leurs difficultés".

Infos +

Le dispositif CitésLab - Révélateurs de talents du Grand Besançon - est financé par Bpifrance, Grand Besançon Métropole et la préfecture du Doubs.