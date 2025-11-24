Lundi 24 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Politique

Commission permanente : la Région Bourgogne - Franche-Comté vote 61,2 M€ de financements

Publié le 24/11/2025 - 17:00
Mis à jour le 24/11/2025 - 16:48

Réunis à Besançon vendredi 21 novembre 2025, les élus régionaux ont adopté 61,2 millions d’euros de financements destinés à soutenir l’économie, la transition écologique, la formation, le tourisme et l’attractivité locale. Cette enveloppe vise à "soutenir l’économie, la transition écologique, la formation et l’attractivité des territoires".

Commission regionale permanente - Besancon. © Region Bourgogne Franche-Comté
Commission regionale permanente - Besancon. © Region Bourgogne Franche-Comté

Soutien à l’économie : aides aux entreprises et aux filières stratégiques

1,55 M€ d’aides individuelles aux entreprises

Pour accompagner la croissance et l’investissement des TPE et PME, la Région attribue 1,55 M€ sous forme de subventions ou d’avances remboursables.
Le dossier précise que ce dispositif vise à "soutenir la croissance, la création, l’investissement matériel, la transmission ou le recrutement de cadres".
Parmi les bénéficiaires figurent notamment Aqua Green Protect, Mon Alvéole ou encore Boudier, chacun recevant 200 000 €.

Un soutien ciblé à la filière automobile

Face aux mutations industrielles, cinq entreprises sous-traitantes reçoivent des aides régionales. Le dossier rappelle que la filière est "fortement impactée par les défis de l’électrification accélérée des véhicules et la pénurie de matières premières".

TPE : 531 744 € pour 22 projets

Dans le cadre du SRDEII, la Région soutient la création et la reprise d’entreprises artisanales et commerciales. Ces aides permettront "le maintien et/ou la création de 66 emplois".

Agriculture, forêt et transition écologique

Engraissement bovin : 278 000 € pour 99 exploitations

L’aide régionale cherche à encourager les élevages à valoriser leurs animaux. La mesure, lancée en 2024, soutient "jusqu’à 4 000 € de soutien annuel" par ferme.

Forêt : modernisation et adaptation au changement climatique

La Région investit 245 664 € dans la modernisation d’entreprises forestières et près de 98 000 € dans les "îlots d’avenir" pour expérimenter des essences adaptées au changement climatique, comme le chêne zéen, le noisetier de Byzance ou le pin d’Alep.

Tourisme : 1,38 M€ pour l’itinérance fluviale

Un effort significatif est consacré au tourisme, avec notamment 1,38 M€ pour développer les voies navigables.
La subvention inclut 1 M€ pour Voies Navigables de France (VNF) afin de financer la première phase des "petites opérations" du volet mobilité du CPER 2023-2027, comprenant notamment "la réhabilitation des rigoles, la lutte contre les fuites et la gestion sédimentaire".

D’autres projets visent à renforcer l’attractivité : rénovation d’hôtels, création de parcours touristiques, modernisation de campings ou encore organisation de la Percée du vin jaune.

Apprentissage et lycées : plus de 7,6 M€ investis

Modernisation des CFA : 1,69 M€

La Région soutient des travaux d’extension, de rénovation énergétique ou d’équipement dans plusieurs centres de formation. Les projets visent à "améliorer l’accueil des apprentis, la qualité des formations et à répondre aux besoins économiques des territoires".

Lycées : 1,7 M€ pour l’accessibilité et 5,9 M€ pour les rénovations

Six établissements bénéficieront de travaux de mise en accessibilité, tandis que le programme GREAL financera des rénovations majeures, comme les systèmes énergétiques du lycée Carnot à Dijon.

Aménagement du territoire : près de 4,26 M€ pour 11 territoires

Le dispositif "Territoires en action" permet d’accompagner des projets structurants, allant de la rénovation d’équipements publics à la création de voies vertes.
Ces investissements doivent contribuer à "l’attractivité" et à "l’adaptation au changement climatique" des collectivités.

Par ailleurs, 1,96 M€ sont alloués aux "Centralités rurales en région" pour soutenir des communes de moins de 15 000 habitants engagées dans des programmes de revitalisation.

Transports : abris vélos, accessibilité et réseau ferroviaire

La Région poursuit sa stratégie de mobilité durable avec près de 74 000 € pour des abris vélos sécurisés, notamment à Besançon-Mouillère ou Franois, destinés à "faciliter l’intermodalité" et offrir "une alternative à l’emport des vélos dans les trains".

Plus de 4,83 M€ sont également mobilisés pour pérenniser les circulations sur l’étoile ferroviaire de Paray-le-Monial, dont des travaux urgents et des études pour une mise en voie unique dite "frugale".

Environnement : économie circulaire, biodiversité et eau

Neuf projets structurants reçoivent 521 589 € dans le cadre de l’appel à projets "Accélérateur à projets Économie circulaire".
Parmi eux, la création à Nance d’une installation de tri des piles usagées dotée d’une aide de 250 000 €.

Le dossier met en avant des actions de renaturation, comme la cour d’école de Vieux-Charmont, où la Région finance la "désimperméabilisation et renaturation" de l’espace pour lutter contre les "îlots de chaleur".

Culture, patrimoine et sports

La Région attribue 50 000 € aux cinémas indépendants Art & Essai pour soutenir l’animation culturelle et l’éducation à l’image, soulignant qu’ils sont "essentiels pour la diversité culturelle et l’accès à des œuvres de qualité".

Parallèlement, plusieurs chantiers patrimoniaux reçoivent un soutien, tout comme huit événements sportifs, dont la Transjurassienne 2026.

Vie associative et citoyenne

Le programme régional d’aide à l’emploi associatif, lancé en 2017, finance 38 postes, pour un total de 283 000 €. Depuis sa création, il a permis de soutenir "1 820 emplois associatifs" dans la région.

La Région lance également l’édition 2026 du Festival des solutions écologiques, un événement devenu "un rendez-vous incontournable" pour sensibiliser aux enjeux climatiques.

La répartition budgétaire

Au total, les 61,2 M€ sont répartis entre de nombreux secteurs : lycées (15 M€), développement des territoires (10,28 M€), infrastructures numériques (4,85 M€), transports (7,76 M€), énergie (3,2 M€), agriculture (2,4 M€) ou encore santé (315 894 €).

Infos +

Opposition ferme des élus communistes régionaux au financement non obligatoire du privé

Lors de cette commission permanente, le groupe des élus communistes et républicains de la Région Bourgogne - Franche-Comté a salué l’attribution de "plus de 14 millions d’euros aux lycées publics permettant en particulier leur réparation et leur réhabilitation". Mais il s’est opposé à une série de subventions non obligatoires accordées aux établissements privés, dont "104 000 euros aux écoles de production (établissements privés hors contrat)" et "500 000 euros aux lycées privés agricoles".

Le groupe dénonce une mise en concurrence accrue entre secteurs public et privé, dans un contexte où "la baisse démographique et son accélération à venir exacerbe la compétition". Les élus rappellent que même le secrétaire général de l’enseignement catholique se félicitait récemment de "gagner des parts de marché". Ils soulignent également que la Fédération nationale des établissements catholiques invoque une étude interne du 19 novembre 2025 pour dénoncer "un manque massif de financement public".

Pour eux, cette logique confirme "la logique économique à l’œuvre", confortée par la Cour des comptes, selon laquelle "certains établissements privés disposent de moyens plus importants que des établissements publics comparables".

Le communiqué insiste sur le fait que l’enseignement privé "ne concourt pas au service public d’éducation", rappelant qu’il "n’est pas sectorisé", qu’il "dispose de la liberté d’inscription" et qu’il "contribue à la ségrégation sociale".

Les élus rappellent que "la liberté d’enseignement […] n’implique pas le financement public" et citent le principe antérieur à la loi Debré : "à fonds privés, établissements privés, à fonds publics, établissements publics". Ils s’opposent donc "à toute forme de financement public non obligatoire aux établissements scolaires privés".

Enfin, ils dénoncent le niveau du forfait d’externat versé par la région aux lycées privés, qui atteint "1123 € par élève", soit "le plus élevé de France" et largement supérieur à la cible "de 850 €" préconisée par la fédération des organismes de gestion de l’enseignement catholique. Pour eux, "demander toujours plus de financements publics tout en refusant d’être soumis aux obligations de service public" contrevient au "principe même d’égalité de traitement".

Le communiqué est signé par Muriel Ternant, présidente du groupe.

commission permanente conseil regional bourgogne franche-comté parti communiste subvention

Publié le 24 novembre à 17h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Bourgogne-Franche-Comté
Economie Politique

Commission permanente : la Région Bourgogne – Franche-Comté vote 61,2 M€ de financements

Réunis à Besançon vendredi 21 novembre 2025, les élus régionaux ont adopté 61,2 millions d’euros de financements destinés à soutenir l’économie, la transition écologique, la formation, le tourisme et l’attractivité locale. Cette enveloppe vise à "soutenir l’économie, la transition écologique, la formation et l’attractivité des territoires".

commission permanente conseil regional bourgogne franche-comté parti communiste subvention
Publié le 24 novembre à 17h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Sondage – Pour vous, le Black friday, c’est…

L’opération marketing internationale Black friday se déroulera, comme chaque année, le dernière vendredi de novembre, le 28 novembre 2025. Née aux Etats-Unis, cet évènement commercial est bel et bien implanté en France, dans les commerces et sur les sites internet marchands. Pour vous, que représente le Black friday ? C’est notre sondage de la semaine…

black friday commerce shopping
Publié le 24 novembre à 14h00 par Alexane
Besançon
Economie
Publi-Infos

Black Friday ? Non, Black week et plus, avec Intermarché Chateaufarine

PUBLI-INFO • En novembre et décembre, Intermarché Chateaufarine organise de nombreux événements avec le Black Friday, la Black Week et une action commerciale sur l’image, le son et la bagagerie. Et ça ne s’arrête pas là. Il y aura des bons d’achat sur le rayon jouets et, plus important encore, la course aux jouets.

black friday black week bons d'achat cadeaux commerce intermarché intermarché chateaufarine jouets
Publié le 24 novembre à 07h00 par Macommune.info
Salins-les-Bains
Economie

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?

QUOI DE 9 ? • Situé au cœur de Salins-les-Bains, dans le Jura, Therma Salina accueille chaque année des milliers de visiteurs en quête de détente, de soins et de bien-être. Leur particularité ? une eau salée naturellement riche en minéraux, reconnue pour ses bienfaits apaisants, reminéralisants et antalgiques. Grâce à cette eau d’exception, l’établissement propose une large gamme de prestations allant de la cure thermale médicale aux soins de relaxation.

bien-être détente idée cadeau noël noël 2025 quoi de 9 therma salina
Publié le 24 novembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie

Une boutique éphémère d’artistes ouvre à Besançon

L’association Boucle d'Arts revient pour la quatrième année consécutive avec son événement phare "Boutique éphémère d’artistes". Elle ouvrira ses portes du 29 novembre au 21 décembre 2025 à l’Atelier Oxymore, situé au 7 rue Klein, Besançon. Mais également du 3 au 23 décembre 2025 dans une galerie éphémère du centre-ville qui reste encore secrète…

boucle d'arts boutique éphémère
Publié le 22 novembre à 18h04 par Hélène L.
Franche-Comté
Economie

Le Shopping de Noël revient ! Une idée cadeau par jour sur maCommune.info, ça vous dit ?

À partir du 25 novembre 2025, vous allez découvrir jusqu’au 24 décembre la rubrique commerciale Shopping de Noël sur maCommune.info ! Chaque jour, un commerçant, une entreprise de Besançon ou d'ailleurs en Bourgogne Franche-Comté, mettra en valeur un produit, une idée cadeau à offrir en cette fin d’année…

commerce noël noël 2024 shopping shopping de noël
Publié le 24 novembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Vie locale

Beaujolais Nouveau : chez Barthod, la tradition perd du terrain mais reste vivante…

Fondée il y a 76 ans, la Maison Barthod fait figure d’institution dans le paysage bisontin. À l’occasion de l’arrivée du Beaujolais Nouveau ce jeudi 20 novembre, Sébastien David, caviste chez Barthod depuis près de 30 ans, dévoile les cuvées proposées cette année et livre son regard sur une tradition qui s’étiole.

barthod beaujolais beaujolais nouveau cave à vin tradition vin
Publié le 20 novembre à 08h00 par Alexane
Franche-Comté
Culture Economie Politique

No Logo Festival annulé en 2026 : “un projet culturel sacrifié sur l’autel de la politique”

Le festival No Logo ne se tiendra finalement pas à Ornans en 2026. L’équipe organisatrice a annoncé dans un communiqué du 18 novembre 2025 la nouvelle dans un communiqué évoquant "une décision subie, incompréhensible et lourde de conséquences" qui met fin à "des mois d’un travail rigoureux, de discussions et de concertation".

agriculture annulation festival no logo musique reggae
Publié le 19 novembre à 09h25 par Alexane
Saulieu
Economie

Il y a 50 ans, Bernard Loiseau arrivait à Saulieu pour révolutionner la cuisine française

VIDÉO • À l’occasion du cinquantième anniversaire de l'arrivée de Bernard Loiseau à Saulieu, dans l’hôtel-restaurant historique La Côte d’Or, la famille Loiseau a présenté ce mardi 18 novembre les locaux récemment rénovés et rendu hommage à l’époux, au père, au mentor...

bérangère loiseau bernard loiseau blanche loiseau dominique loiseau guide michelin hôtel la côte d'or loiseau du temps restaurant restaurant loiseau du temps
Publié le 19 novembre à 08h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Une semaine pour parler industrie en Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion de la semaine de l’industrie, du 17 au 21 novembre, France Travail Territoire de Belfort et l’UIMM Franche-Comté proposent un parcours aux femmes souhaitant découvrir ou faire carrière dans les métiers de l’industrie en partenariat avec le GEIQ industries, Milgred, Arabelle Solutions, Alstom et Forvia et le Réseau pour l’Emploi.

industrie
Publié le 18 novembre à 17h33 par Hélène L.

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?

Saucisse de Montbéliard : qui a remporté la médaille d’or ?
Offre d'emploi

Black Friday ? Non, Black week et plus, avec Intermarché Chateaufarine

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Une boutique éphémère d’artistes ouvre à Besançon
Jeu-concours

Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien !

Le Shopping de Noël revient ! Une idée cadeau par jour sur maCommune.info, ça vous dit ?

Sondage

 5.7
légère pluie
le 24/11 à 18h00
Vent
2.26 m/s
Pression
999 hPa
Humidité
95 %
 