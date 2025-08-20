Mercredi 20 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Concours ”Initiative au féminin” : l’appel à candidature est ouvert en Bourgogne Franche-Comté

Publié le 20/08/2025 - 16:41
Mis à jour le 20/08/2025 - 14:54

”Initiative au féminin” a été créé pour récompenser des femmes qui ont franchi le pas de la création ou de la reprise d’entreprise. Les femmes qui ont un projet d’entreprise en Bourgogne Franche-Comté sont appelées à participer au concours 2025 pour tenter de remporter une dotation financière.

© Firmbee-Pixabay
© Pixabay/hamonazaryan1
1/2 - © Firmbee-Pixabay
2/2 - © Pixabay/hamonazaryan1

La création d’entreprise reste une affaire d’hommes. En effet, seules 30% des entreprises exerçant des activités marchandes non agricoles ont été créées ou reprises par des femmes. La Bourgogne-Franche-Comté ne fait pas exception à cette observation nationale.

Le concours Initiative au féminin participe à faire connaître et montrer des exemples de femmes qui réussissent dans le but de valoriser la création d'entreprise au féminin et de donner envie à d'autres femmes de se lancer. Il célèbrera cette année sa 2oe édition. 

Comme les années précédentes un prix de la création d’entreprise au féminin sera remis à des créatrices ou repreneuses d’entreprise mais également à des étudiantes en réflexion sur leur projet.

À la clé : 

Dans la catégorie "Initiative au féminin” :

  • 1er prix : 5.000€
  • 2e prix : 4.000€
  • 3e prix : 3.000€

Prix "jeune - de 30 ans"

  • 2.000€

Catégorie entrepreneuriat étudiant :

  • 2.000 et  1.000€

© Initiative au féminin

entreprise femme

Publié le 20 aout à 16h41 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Concours ”Initiative au féminin” : l’appel à candidature est ouvert en Bourgogne Franche-Comté

”Initiative au féminin” a été créé pour récompenser des femmes qui ont franchi le pas de la création ou de la reprise d’entreprise. Les femmes qui ont un projet d’entreprise en Bourgogne Franche-Comté sont appelées à participer au concours 2025 pour tenter de remporter une dotation financière.

entreprise femme
Publié le 20 aout à 16h41 par Elodie Retrouvey
France
Economie Education

La prime de l’allocation de rentrée scolaire versée dès ce mardi 19 août 2025

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée ce mardi 19 août 2025 aux familles concernées ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans. Elle est destinée à aider les familles à "assumer le coût de la rentrée scolaire" rappelle sur la caisse d’allocation familiale (CAF) sur son site internet. On passe en revue ce qu’il faut savoir sur cette aide à la rentrée.

aide allocation caf finances rentree scolaire
Publié le 19 aout à 10h55 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Santé

Sondage – Seriez-vous prêt à consommer des médicaments recyclés ?

C’est l’une des dernières proposition de la ministre du Travail et de la Santé Catherine Vautrin, recycler les médicaments rapportés en pharmacie afin de limiter le gaspillage des médicaments estimé à 1,5 milliard d’euros par an. Les médicaments seraient alors, après analyses, remis dans le marché. Mais, en tant que consommateur, seriez-vous prêt à prendre des médicaments recyclés ? C’est notre sondage de la semaine !

médicament ministre de la santé recyclage sondage
Publié le 18 aout à 14h41 par Elodie Retrouvey
Pontarlier
Economie Société

Un cabinet pontissalien se donne pour mission de “simplifier la vie administrative des contribuables”

À Pontarlier, le cabinet Dolorès analyse les taxes locales pour corriger les erreurs fréquentes de calcul pour les particuliers comme pour les professionnels. Et des erreurs, il y en a beaucoup, soit 30% des déclarations en France. Vincent Humbert nous éclaire sur un système souvent opaque et nous livre ses conseils…

dolores impôts taxe taxe foncière vincent humbert
Publié le 15 aout à 09h34 par Alexane
France
Economie Société

Arnaques à l’assurance retraite : la caisse nationale d’assurance vieillesse tire la sonnette d’alarme

En ce mois d’août 2025, les arnaques sur internet se multiplient, et visent souvent les plus vulnérables. De plus en plus, de faux conseillers en assurances retraites promettent des placements lucratifs, sous couvert de prétendues revalorisations. Il est important de prendre conscience des dangers de telles menaces pour mieux s’en protéger.

arnaque caisse nationale d'assurance vieillesse faux conseillers retraites
Publié le 12 aout à 14h00 par Salomé F. • Membre
DOUBS (25)
Economie Nature

Un dispositif permettant d’abreuver les vaches grâce à l’eau de pluie installée dans le Doubs

Lancée en 2024 par l’entreprise Ocene, Ekorain est une innovation qui permet de réutiliser l’eau de pluie traitée pour abreuver les animaux d’élevage. Une première installation de ce dispositif a été mis en place dans une exploitation laitière de Mont-de-Laval dans le Doubs. 

eau de pluie éleveur innovation
Publié le 12 aout à 11h42 par Salomé F. • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Un nouvel appel à projets pour soutenir la filière graines et plants

Dans le cadre de la planification écologique et du plan national d’adaptation au changement climatique, présenté en mars dernier, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, et Annie Genevard, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ont lancé le 7 août 2025 une nouvelle édition de l’appel à projets en faveur de la filière graines et plants forestiers et agroforestiers. Les projets sont à déposer avant le 15 septembre 2025. 

annie genevard appel à projet ministère de l'agriculture
Publié le 15 aout à 15h42 par Elodie Retrouvey
France
Economie

Comment demander un prêt étudiant garanti par l’État ?

Le prêt étudiant garanti par l’État permet aux étudiants de financer leurs études sans avoir à fournir de caution personnelle ou de justificatif de revenus. Il s'agit d'un dispositif soutenu par l’État pour faciliter l’accès au crédit à la consommation dans le cadre de la vie étudiante. Voici ce qu’il faut savoir pour en bénéficier.

banque prêt étudiant remboursement
Publié le 10 aout à 11h20 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Société

Le viager et la nue-propriété en plein essor en Bourgogne-Franche-Comté

Alors que le marché immobilier traditionnel reste en difficulté, la Bourgogne-Franche-Comté se distingue par un dynamisme croissant dans le secteur du viager et de la nue-propriété. Ces formes alternatives de monétisation immobilière séduisent de plus en plus de retraités souhaitant vieillir chez eux tout en mobilisant leur patrimoine.

économie immobilier nue-propriété retraite viager
Publié le 6 aout à 16h15 par Alexane

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

La prime de l’allocation de rentrée scolaire versée dès ce mardi 19 août 2025
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Au cœur d’un stage des cadets de la gendarmerie à Besançon
Infos Pratiques

Comfy, le salon de thé inspiré de la série Friends ouvre ce mardi à Besançon
Jeu-concours

Gagnez vos entrées pour la Haute Foire de Pontarlier

Des restaurants pour tous et tous les goûts à découvrir dans le Doubs

Sondage

 19.32
légère pluie
le 20/08 à 15h00
Vent
1.45 m/s
Pression
1010 hPa
Humidité
87 %
 