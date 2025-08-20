Concours ”Initiative au féminin” : l’appel à candidature est ouvert en Bourgogne Franche-Comté

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

”Initiative au féminin” a été créé pour récompenser des femmes qui ont franchi le pas de la création ou de la reprise d’entreprise. Les femmes qui ont un projet d’entreprise en Bourgogne Franche-Comté sont appelées à participer au concours 2025 pour tenter de remporter une dotation financière.

La création d’entreprise reste une affaire d’hommes. En effet, seules 30% des entreprises exerçant des activités marchandes non agricoles ont été créées ou reprises par des femmes. La Bourgogne-Franche-Comté ne fait pas exception à cette observation nationale.

Le concours Initiative au féminin participe à faire connaître et montrer des exemples de femmes qui réussissent dans le but de valoriser la création d'entreprise au féminin et de donner envie à d'autres femmes de se lancer. Il célèbrera cette année sa 2oe édition.

Comme les années précédentes un prix de la création d’entreprise au féminin sera remis à des créatrices ou repreneuses d’entreprise mais également à des étudiantes en réflexion sur leur projet.

À la clé :

Dans la catégorie "Initiative au féminin” :

1er prix : 5.000€

2e prix : 4.000€

3e prix : 3.000€

Prix "jeune - de 30 ans"

2.000€

Catégorie entrepreneuriat étudiant :

2.000 et 1.000€