Concours ”Initiative au féminin” : l’appel à candidature est ouvert en Bourgogne Franche-Comté

La création d’entreprise reste une affaire d’hommes. En effet, seules 30% des entreprises exerçant des activités marchandes non agricoles ont été créées ou reprises par des femmes. La Bourgogne-Franche-Comté ne fait pas exception à cette observation nationale.
Le concours Initiative au féminin participe à faire connaître et montrer des exemples de femmes qui réussissent dans le but de valoriser la création d'entreprise au féminin et de donner envie à d'autres femmes de se lancer. Il célèbrera cette année sa 2oe édition.
Comme les années précédentes un prix de la création d’entreprise au féminin sera remis à des créatrices ou repreneuses d’entreprise mais également à des étudiantes en réflexion sur leur projet.
À la clé :
Dans la catégorie "Initiative au féminin” :
- 1er prix : 5.000€
- 2e prix : 4.000€
- 3e prix : 3.000€
Prix "jeune - de 30 ans"
- 2.000€
Catégorie entrepreneuriat étudiant :
- 2.000 et 1.000€
- La date limite d’inscription est le 31 octobre 2025 sur initiativeaufeminin-bfc.fr/retrait-du-dossier-de-candidature-2023/