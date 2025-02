Course-poursuite et refus d’obtempérer à Besançon : deux individus interpellés

Après plusieurs infractions au Code de la route, le véhicule a fini par s’immobiliser à un feu rouge. À ce moment-là, le conducteur et son passager sont descendus et se sont approchés du véhicule de police, interrogeant les forces de l’ordre sur un éventuel contrôle. À l’annonce d’un contrôle effectif, les deux individus ont immédiatement regagné leur voiture et pris la fuite à vive allure.

Tentant d’échapper aux policiers, le conducteur a brusquement changé de direction et cherché à dissimuler son véhicule dans un renfoncement. Mais cette manœuvre n’a pas suffi : les forces de l’ordre ont rapidement localisé et interpellé les trois occupants du véhicule, deux hommes et une femme.

Des suspects déjà connus des forces de l’ordre

Lors de la fouille, les agents ont découvert une importante somme d’argent en possession des suspects. Le conducteur, un homme de 24 ans, avait plus d’un millier d’euros dans une sacoche, tandis que son passager, âgé de 36 ans, avait environ 400 euros sur lui. Tous deux avaient déjà été placés en garde à vue plus tôt dans la semaine pour des faits liés au trafic de stupéfiants.

Le véhicule a été conduit au poste de police pour une fouille approfondie. L’enquête devra déterminer si cette somme d’argent est liée à des activités illégales.

Garde à vue et suites judiciaires

Les deux individus ont été placés en garde à vue par l’officier de police judiciaire du groupe d’appui judiciaire (GAJ). Après plusieurs heures d’interrogatoire, le conducteur a été présenté à un magistrat le dimanche 16 février avant d’être laissé libre. Le passager, quant à lui, a vu sa garde à vue levée 10 minutes plus tard et a également été relâché.