L’un des deux véhicules a fait un tonneau. Huit victimes, dont cinq enfants, ont été légèrement blessés. Ils ont été transportés au CHU Jean Minjoz de Besançon.

17 sapeurs-pompiers et 6 engins de Besançon centre et Saint-Vit ont été mobilisés. La gendarmerie et la DRI se sont également déplacés.