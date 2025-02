Début de la campagne Mars bleu pour la prévention du cancer colorectal en Franche-Comté

Mars Bleu est la campagne de sensibilisation nationale portée par l’Institut national du cancer (Inca) et relayée localement par les centres régionaux. L’édition 2025 est la 7e campagne déployée par le CRDC de Bourgogne-Franche-Comté.

Détecté tôt, un cancer colorectal se guérit 9 fois sur 10. Pourtant, en 2022-2023, seulement 38,2 % des Bourguignons-Francs-Comtois concernés ont réalisé ce test de dépistage, la moyenne nationale étant à 34,2 %. Le cancer colorectal touche les hommes et les femmes : en France, on estime à environ 47 000 le nombre de nouveaux cas en 2023. C’est le 3e cancer le plus fréquent chez l’homme et le 2e chez la femme. Il est également la 2e cause de décès par cancer en France.

Renforcée par des actions de proximité et des partenariats pérennes, la campagne Mars bleu a pour objectif de sensibiliser la population en faisant connaître et en dédramatisant le dépistage organisé du cancer colorectal, tout en rappelant qu’il est primordial de pratiquer un mode de dépistage et de suivi adapté à sa situation.

Des événements dans toute la région

Le CRCDC s’engage également sur le terrain dans toute la région en intervenant lors de différentes actions de prévention. À Besançon, la Ville a réaffirmé son engagement en faveur de la prévention et du dépistage du cancer colorectal, en collaboration avec la Ligue contre le cancer, le CRDC des dépistages des cancers en Bourgogne-Franche-Comté ainsi que la maison de santé Vauban.

Tout au long du mois de mars, plusieurs événements seront ainsi organisés pour informer et sensibiliser les Bisontins et plus largement tous les Francs-Comtois.

Défi connecté en ligne

Afin de ponctuer cette édition de Mars bleu, le CRCDC - BFC a organise un défi connecté ayant pour but de sensibiliser un plus grand nombre de personnes. L’édition 2025 est portée par 11 CRCDC à travers toute la France. Pour participer gratuitement, il suffit de s’inscrire sur l’application Kiplin avec le code CRCDCMARSBLEU, se mettre en équipe, et commencer à marcher !

Pour plus d’information : https://depistagedescancers-bfc.fr/defi-connecte