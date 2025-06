Delfingen Industry simplifie son nom pour Delfingen

Parmi ces résolutions figure notamment l’approbation du changement de dénomination sociale de Delfingen Industry. À compter du 1er juillet 2025, la société sera dénommée Delfingen.

A propos de Delfingen

Delfingen est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages en environnement très contraignant pour différents types d’industries (automobile, robotique, énergies,...).

Entreprise familiale, avec plus de 70 ans d’histoire, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 41 implantations dans 21 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.