Bourgogne-Franche-Comté
Economie Social

Dermatose bovine en BFC : des syndicats agricoles appellent à une gestion "fondée sur la responsabilité collective"

Publié le 18/12/2025 - 09:00
Dans un communiqué commun du 17 décembre 2025, la FRSEA Bourgogne Franche-Comté et les Jeunes Agriculteurs de la région alertent sur la nécessité de maintenir une stratégie rigoureuse de gestion des risques sanitaires face à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Les organisations insistent sur une approche strictement sanitaire et collective pour faire face à la crise.

Dès l’ouverture du communiqué, les syndicats appellent à éviter les confusions et les divisions. "Attention, avec la Dermatose Nodulaire Contagieuse ne nous trompons pas de cible ! ne sont pas les bonnets jaunes, verts ou rouges, notre ennemi c’est le virus, rien que le virus !" écrivent-ils.

Ils précisent qu’il ne s’agit ni d’un affrontement syndical ni d’une bataille médiatique : "Ce n’est pas une lutte syndicale dont il s’agit, ce n’est pas une campagne médiatique qui permettra de combattre le virus, cette une lutte sanitaire efficace dont nous avons tous besoins."

Des exemples européens et nationaux mis en avant

Les syndicats rappellent que plusieurs pays européens ont réussi à éradiquer la maladie. "l’Italie, la Grèce, en Bulgarie et dans les Balkans ont réussi à éradiquer cette maladie avec des protocoles éprouvés qui ont pu s’ajuster avec l’expérience."
Ils estiment qu’il serait "inadmissible que par des comportements irrationnels, la France, avec ses 17 millions de têtes, le premier cheptel européen, ne puisse pas se sortir rapidement de cette crise."

Au niveau national, l’exemple des départements savoyards est cité comme référence : "ils nous montrent que le chemin est possible à condition de suivre la voie de la responsabilité, la voie de l’intérêt général !"

Une responsabilité partagée entre tous les acteurs

Pour la FRSEA et les Jeunes Agriculteurs, les éleveurs ne doivent pas porter seuls les conséquences de la crise. Ils appellent à une implication de l’ensemble des acteurs : "Pour arrêter cette crise, nous avons besoin que tout le monde assume son rôle en pleine responsabilité."

Les attentes vis-à-vis de l’État

Le communiqué détaille plusieurs demandes adressées aux pouvoirs publics. "L’État doit mettre en œuvre avec rigueur la stratégie sanitaire décidée par le parlement de l’élevage", soulignent les syndicats, en précisant qu'"aucun point de cette stratégie ne doit être négligé".
Ils demandent notamment qu’"un éleveur concerné ne doit pas se retrouver seul lors de l’annonce d’un dépeuplement ou après pour la recomposition de son élevage", que les restrictions de transport des animaux soient appliquées et sanctionnées en cas de non-respect, et que "les résultats des enquêtes épidémiologiques doivent être expliqués, pour être plus efficaces".

Le rôle des médias et l’accompagnement des éleveurs

Les organisations soulignent également la responsabilité des journalistes en période de crise sanitaire. "Lors d’une crise, le rôle des journalistes est crucial, car l’information diffusée peut avoir un impact direct sur le comportement des différents acteurs."
Elles appellent à "vérifier scrupuleusement les faits et les sources" et à éviter "la simplification excessive" afin de "ramener de la rationalité dans les débats".

Par ailleurs, les syndicats rappellent que "les inquiétudes des éleveurs sont légitimes" et que les exploitations touchées "vivent une épreuve terrible", appelant à une solidarité collective.

Les enjeux financiers et la prévention

Enfin, le communiqué insiste sur les conséquences économiques de la crise. "Il ne faut pas sous-estimer les préjudices financiers subis par les filières, en particulier les pertes indirectes pour l’instant non-prises en compte." Les syndicats demandent que "l’État doit envisager la mise en place d’un dispositif d’indemnisation", notamment en cas de baisse de valeur des animaux vaccinés.

Pour conclure, la FRSEA Bourgogne Franche-Comté et les Jeunes Agriculteurs rappellent que la réussite de la lutte contre la DNC repose sur le respect strict des consignes sanitaires : "Pour réussir, ce combat contre le virus, il est extrêmement important que tout le monde respecte les consignes de prévention et tout particulièrement les mouvements d’animaux."

Publié le 18 décembre à 09h00 par Alexane
