Dermatose nodulaire contagieuse : plusieurs élus du Doubs apportent leur “soutien total aux éleveurs de Pouilley-Français et à leur famille”

Plusieurs parlementaires du Doubs, la présidente du Département du Doubs et le président de l'association des maires ruraux du Doubs ont souhaité réagir ce mois de décembre 2025 au sujet au sujet des cas de dermatose nodulaire contagieuse de Pouilley-Français.

Ils signent le communiqué de presse : Christine Bouquin, présidente du département du Doubs

Laurent Croizier, député du Doubs

Jacques Grosperrin, sénateur du Doubs

Annick Jacquemet, sénatrice du Doubs

Eric Liégeon, député du Doubs

Jean-François Longeot, sénateur du Doubs, président de la Commission de l’Aménagement du territoire et du Développement durable

Charles Piquard, président de l’Association des maires ruraux du Doubs

"L’abattage d’un troupeau est une épreuve dramatique, d’une violence singulière pour les éleveurs, tant humainement que professionnellement. Nous mesurons la souffrance de celles et ceux qui voient disparaître en quelques heures le travail d’une vie", expliquent les élus qui rappelle l’importance de "veiller ensemble à ce qu’aucun éleveur ne traverse seul une telle situation".

Protéger durablement la filière bovine

Selon les élus signataires du communiqué, "leur responsabilité est double". Il s’agit de "Faire confiance à la science qui montre aujourd’hui que la stratégie mise en place jusqu’alors est efficace" et de "dire la vérité face à certaines affirmations déconnectées de la réalité scientifique, qui alimentent la désinformation et rajoutent de la douleur à l’éleveur et sa famille en mettant en danger l’ensemble des éleveurs du Doubs".

C’est pourquoi, les élus affirment "rester attentifs au bon déploiement de ces mesures financières, dans un esprit de coopération et de soutien aux acteurs concernés".

Le Sénat a quant à lui engagé, sous l’égide d’Annick Jacquemet, sénatrice du Doubs, une mission d’information afin de faire le point sur l’émergence de cette maladie et sa gestion. Les conclusions du rapport sont attendues pour le mois de janvier.