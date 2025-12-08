Lundi 8 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
DOUBS (25)
Politique Vie locale

Dermatose nodulaire contagieuse : plusieurs élus du Doubs apportent leur "soutien total aux éleveurs de Pouilley-Français et à leur famille"

Publié le 08/12/2025 - 15:35
Mis à jour le 08/12/2025 - 14:43

Plusieurs parlementaires du Doubs, la présidente du Département du Doubs et le président de l'association des maires ruraux du Doubs ont souhaité réagir ce mois de décembre 2025 au sujet au sujet des cas de dermatose nodulaire contagieuse de Pouilley-Français.

Ils signent le communiqué de presse :

  • Christine Bouquin, présidente du département du Doubs
  • Laurent Croizier, député du Doubs
  • Jacques Grosperrin, sénateur du Doubs
  • Annick Jacquemet, sénatrice du Doubs
  • Eric Liégeon, député du Doubs
  • Jean-François Longeot, sénateur du Doubs, président de la Commission de l’Aménagement du territoire et du Développement durable
  • Charles Piquard, président de l’Association des maires ruraux du Doubs

"L’abattage d’un troupeau est une épreuve dramatique, d’une violence singulière pour les éleveurs, tant humainement que professionnellement. Nous mesurons la souffrance de celles et ceux qui voient disparaître en quelques heures le travail d’une vie", expliquent les élus qui rappelle l’importance de "veiller ensemble à ce qu’aucun éleveur ne traverse seul une telle situation".

Protéger durablement la filière bovine

Selon les élus signataires du communiqué, "leur responsabilité est double". Il s’agit de "Faire confiance à la science qui montre aujourd’hui que la stratégie mise en place jusqu’alors est efficace" et de "dire la vérité face à certaines affirmations déconnectées de la réalité scientifique, qui alimentent la désinformation et rajoutent de la douleur à l’éleveur et sa famille en mettant en danger l’ensemble des éleveurs du Doubs".

C’est pourquoi, les élus affirment "rester attentifs au bon déploiement de ces mesures financières, dans un esprit de coopération et de soutien aux acteurs concernés".

Le Sénat a quant à lui engagé, sous l’égide d’Annick Jacquemet, sénatrice du Doubs, une mission d’information afin de faire le point sur l’émergence de cette maladie et sa gestion. Les conclusions du rapport sont attendues pour le mois de janvier.

dermatose bovine

Publié le 8 décembre à 15h35 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Dermatose nodulaire

Pouilley-Français
Nature Société

Dermatose nodulaire à Pouilley-Français : trois bovins étaient infectés depuis trois semaines

A l'issue des opérations de dépeuplement qui se sont déroulées le 2 décembre 2025 dans une ferme à Pouiley-Français, les services de la préfecture du Doubs ont constaté la présence de nodules typiques de DNC sur quatre autres bovins. Explications.

abattage agriculture dermatose bovine prefecture du doubs vache
Publié le 4 décembre à 17h58 par Hélène L.
DOUBS (25)
Politique

83 vaches abattues à Pouilley-Français : LFI dénonce une “stratégie sanitaire dépassée et destructrice”

Suite à la décision du juge des référés du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté la requête déposée par le Syndicat des usagers de la justice (SUJ), agissant pour le compte d’un exploitant agricole de Pouilley-Français, 83 vaches ont été abattues ce 2 décembre 2025 en raison d’un cas confirmé de dermatose nodulaire contagieuse. Ce même jour, de nombreux agriculteurs s’étaient réunis pour s’opposer à cette décision. La France Insoumise du Doubs a souhaité réagir.

dermatose bovine la france insoumise
Publié le 4 décembre à 16h29 par Hélène L.
Franche-Comté
Société

Dermatose : “Stop au massacre !”, clament des éleveurs mobilisés contre l’abattage massif

Des centaines d'agriculteurs se sont mobilisés mercredi 3 décembre 2025 dans plusieurs départements contre l'abattage massif des troupeaux de bovins en cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC), réclamant la fin du "massacre" au lendemain d'une euthanasie très contestée dans une ferme du Doubs.

agriculteurs dermatose bovine manifestation
Publié le 3 décembre à 16h31 par Hélène L.
Besançon
Nature Société

Dermatose nodulaire : les 83 vaches du cheptel de Pouilley-Français abattues. La préfecture du Doubs explique.

La secrétaire générale de la préfecture du Doubs, Nathalie Valleix, entourée de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ainsi que de la Direction départementale des territoires, a réuni la presse mardi 2 octobre 2025 à 17 h. Cette prise de parole intervenait après une journée de mobilisation d’agriculteurs au Gaec de Pouilley-Français, où 83 vaches ont été abattues en raison d’un cas confirmé de dermatose nodulaire contagieuse.

abattage agriculture dermatose bovine dermatose nodulaire préfet du doubs rémi bastille vache
Publié le 2 décembre à 18h06 par Alexane
Besançon
Société

Dermatose nodulaire dans un élevage à Pouilley-Français : le TA rejette la requête du SUJ, les 82 bêtes seront abattues

Le 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête déposée par le Syndicat des usagers de la justice (SUJ), agissant pour le compte d’un exploitant agricole de Pouilley-Français. Le syndicat sollicitait notamment la suspension de l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2025 déclarant une infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine dans un troupeau de 82 bovins.

animaux dermatose bovine dermatose nodulaire maladie préfet du doubs tribunal administratif
Publié le 2 décembre à 15h00 par Alexane
Pouilley-Français
Nature

Dermatose nodulaire à Pouilley-Français : les Écologistes de Franche-Comté s’opposent à l’abattage de masse

Les Écologistes de Franche-Comté ont lancé hier soir un appel à la mobilisation ce mardi 2 décembre 2025 à 8h à la ferme EARL Lhomme de Pouilley-Français où a été découvert le premier cas de dermatose nodulaire contagieuse bovine du Doubs vendredi dernier. Le rassemblement a pour objectif de s’opposer à la décision préfectorale d’abattage de la totalité du troupeau. 

dermatose bovine dermatose nodulaire écologistes de franche-comté ferme maladie vache
Publié le 2 décembre à 09h12 par Elodie Retrouvey
Pouilley-Français
Nature

Un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine confirmé à Pouilley-Français

La préfecture du Doubs a confirmé, vendredi 28 novembre 2025, la présence d’un foyer de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) au sein d’une exploitation bovine située sur la commune de Pouilley-Français. Il s’agit du premier cas détecté dans le département depuis l’apparition initiale de la maladie en France, en Savoie, le 29 juin 2025.

animaux dermatose bovine dermatose nodulaire maladie vache
Publié le 30 novembre à 07h29 par Alexane
France
Santé Société

Dermatose : les exportations de jeunes bovins vont reprendre dans les zones indemnes

Le ministère de l'Agriculture a annoncé jeudi 30 octobre 2025 la reprise des exportations de bovins, suspendues pendant quinze jours pour éviter la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), qui continue toutefois de progresser dans les Pyrénées Orientales et dans le Jura où la suspension perdure.

agriculture dermatose nodulaire élevage
Publié le 30 octobre à 14h12 par Hélène L.

Politique

DOUBS (25)
Politique Vie locale

Dermatose nodulaire contagieuse : plusieurs élus du Doubs apportent leur “soutien total aux éleveurs de Pouilley-Français et à leur famille”

Plusieurs parlementaires du Doubs, la présidente du Département du Doubs et le président de l'association des maires ruraux du Doubs ont souhaité réagir ce mois de décembre 2025 au sujet au sujet des cas de dermatose nodulaire contagieuse de Pouilley-Français.

dermatose bovine
Publié le 8 décembre à 15h35 par Hélène L.
Besançon
Nature Politique

Dermatose nodulaire : à Besançon, Genevard appelle à un strict respect du protocole sanitaire

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) pourrait tuer 10% des bovins en France si le strict protocole sanitaire en vigueur n'était pas respecté, a mis en garde samedi 6 décembre 2025 la ministre de l'Agriculture, venue défendre à Besançon le récent abattage d'un troupeau de 83 vaches dans le Doubs.

annie genevard dermatose nodulaire ministre de l'Agriculture vache visite
Publié le 7 décembre à 08h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Nature Politique

Dermatose nodulaire : la ministre de l’Agriculture Annie Genevard se rendra ce samedi à Besançon

Pour rappel, un premier cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a été détecté dans le Doubs le 28 novembre 2025 dans une exploitation de Pouilley-Français. La ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire est attendue ce samedi 6 décembre 2025 à Besançon pour faire un point sur la situation sanitaire dans le département à la préfecture du Doubs.

annie genevard dermatose nodulaire ministre de l'Agriculture prefecture du doubs
Publié le 6 décembre à 09h03 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Politique

Municipale 2026 à Besançon : le syndicat de la filière des musiques actuelles adresse ses questions aux candidats

Dans la perspective des prochaines élections municipales des 15  et 22 mars 2026, le syndicat de la filière des musiques actuelles (SMA) souhaite engager un dialogue avec les diverses formations politiques. C’est pourquoi, il adresse un questionnaire aux candidats à l’élection municipale de Besançon…

municipale 2026 SMA
Publié le 5 décembre à 17h33 par Hélène L.
DOUBS (25)
Politique

83 vaches abattues à Pouilley-Français : LFI dénonce une “stratégie sanitaire dépassée et destructrice”

Suite à la décision du juge des référés du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté la requête déposée par le Syndicat des usagers de la justice (SUJ), agissant pour le compte d’un exploitant agricole de Pouilley-Français, 83 vaches ont été abattues ce 2 décembre 2025 en raison d’un cas confirmé de dermatose nodulaire contagieuse. Ce même jour, de nombreux agriculteurs s’étaient réunis pour s’opposer à cette décision. La France Insoumise du Doubs a souhaité réagir.

dermatose bovine la france insoumise
Publié le 4 décembre à 16h29 par Hélène L.
Besançon
Politique Transports

La Ville de Besançon repense le stationnement en centre-ville pour les professionnels

VIDÉO • Parmi les points à l’ordre du jour du prochain conseil municipal de Besançon qui aura lieu jeudi 4 décembre 2025, les élus auront à se prononcer sur plusieurs sujets, dont celui concernant le stationnement des artisans et des professionnels de santé dans le centre-ville bisontin. 

1
artisans centre-ville conseil municipal professionnels de santé stationnement
Publié le 7 décembre à 15h22 par Elodie Retrouvey
Dijon
Politique

La Bourgogne–Franche-Comté organise ses premières Assises régionales de l’International

Les premières Assises régionales de l’International se sont tenues le 2 décembre 2025 à Dijon, réunissant plus de 140 participants issus d’entreprises, d’universités, d’associations, de collectivités et de la société civile.

assises régionales de l'international enseignement supérieur entreprises québec region bourgogne franche-comte tourisme
Publié le 3 décembre à 09h45 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Nicole Friess mènera la liste “Lutte Ouvrière – le camp des travailleurs” à Besançon

Nicole Friess a annoncé samedi 29 novembre 2025 par voie de communiqué qu’elle conduira la liste "Lutte Ouvrière – le camp des travailleurs" lors des prochaines élections municipales à Besançon. La candidate inscrit cette démarche dans une volonté de porter un programme centré sur la défense du monde du travail.

lutte ouvrière municipale 2026 nicole friess travail
Publié le 29 novembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Politique

Marché de Noël à Besançon : LFI dénonce “la logique du profit”

La France insoumise (LFI) Besançon exprime ses préoccupations quant au changement d’organisation du marché de Noël, place Granvelle. Dans un communiqué du 28 novembre, journée d’ouverture des festivités, le parti réagit aux inquiétudes formulées par certains exposants concernant le coût des chalets et les conditions d’accueil.

la france insoumise marché de noël séverine véziès
Publié le 28 novembre à 16h30 par Alexane
France
Politique Société

Face aux menaces russes, Emmanuel Macron va présenter un service militaire nouvelle génération

Emmanuel Macron doit présenter jeudi 27 novembre 2025 dans les Alpes un nouveau service militaire volontaire, plus long et nettement plus militarisé que le service national universel (SNU). L’objectif affiché : renforcer les capacités des armées face à la montée des menaces russes et constituer un vivier de jeunes mobilisables en cas de conflit.

armée emmanuel macron guerre guerre en Ukraine russie service militaire SNU vladimir poutine
Publié le 27 novembre à 09h23 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : Les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un repas pour deux au restaurant Loiseau du temps
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre lampe nomade chez Artémis à Besançon

Shopping de Noël : offrez des émotions avec NG Productions

Sondage

 13.77
couvert
le 08/12 à 15h00
Vent
0.99 m/s
Pression
1020 hPa
Humidité
92 %
 