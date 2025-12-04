Dermatose nodulaire à Pouilley-Français : trois bovins étaient infectés depuis trois semaines

A l'issue des opérations de dépeuplement qui se sont déroulées le 2 décembre 2025 dans une ferme à Pouiley-Français, les services de la préfecture du Doubs ont constaté la présence de nodules typiques de DNC sur quatre autres bovins. Explications.

Le 28 novembre, un cas de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC) a été confirmé sur un bovin dans un élevage de Pouilley-Français à un peu plus de 20 km des foyers les plus proches à Ecleux dans le Jura. Les bovins de cet élevage avaient été vaccinés le 22 octobre dernier.

"Il s'agit de nodules anciens datant d'au moins trois semaines. Les résultats des prélèvements de nodules et de sang effectués sur ces quatre bovins ont confirmé que trois d'entre eux étaient infectés par la DNC", explique la préfecture du Doubs qui indique donc que ces résultats relèvent une "infection ancienne de l’élevage" et prouvent que "le virus de la DNC était déjà présent chez les bovins de cet élevage au moins trois semaines avant le 28 novembre, soit 15 jours environ après la vaccination".

Les bovins ont donc été infectés "avant l'acquisition de la protection vaccinale", souligne la préfecture qui souligne que ces éléments "confortent la stratégie sanitaire de lutte avec dépeuplement de l'ensemble des bovins présents dans le foyer et vaccination obligatoire".