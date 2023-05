Des flacons de méthadone, de la cocaïne et de l'héroïne découverts chez un Bisontin

Tout est parti de la plateforme "mon commissariat" ou un signalement a été effectué. Les forces de l'ordre ont ensuite mis en place des surveillances et ont vite repéré le trafic opéré par un homme d'une quarantaine d'années.

Un échange a été observé entre ce dernier et une acheteuse. Lors de la palpation, 0,5g d’herbe de cannabis, 1,5g de cocaïne, 2g d’héroïne ont été découverts.

Une perquisition menée au domicile du vendeur

Le vendeur a été placé en garde à vue et une perquisition a été effectuée à son domicile. Les policiers ont découvert 47g d’herbe de cannabis, 40g de résine de cannabis, 353g d’héroïne, 63,5g de cocaïne, 12.085 euros et 82 flacons de méthadone ainsi que six téléphones portables.

L'acheteuse a reconnu être une consommatrice de stupéfiants et s'approvisionner auprès de ce dernier. Son petit ami a également été convoqué le 11 mai et a également reconnu se fournir auprès de ce même vendeur.

Le quarantenaire a lui aussi reconnu les faits et a précisé qu'il vendait de la drogue à une dizaine de clients par jour.



Entendu ce vendredi au parquet, l'avocat du vendeur a demandé un délai pour préparer sa défense. Une nouvelle audience est prévue le 19 juillet prochain. À l’issue, le vendeur devrait être incarcéré à la maison d'arrêt de Besançon.