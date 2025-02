Deux individus du Bas-Rhin contrôlés à Besançon pour trafic de stupéfiants

Les deux individus ont été contrôlés rue René Char par un équipage de la BAC alors qu’ils semblaient attendre quelqu’un dans leur véhicule en stationnement.

Les policiers ont découvert qu’ils étaient en possession d’un sac plastique renfermant de l’herbe de cannabis, deux pochons d’héroïne et un pochon de cocaïne. La somme de 525 € en numéraire a également été découverte. Les deux mis en cause présumés ont aussitôt été interpellés et placés en garde à vue.

Agés de 23 et 25 ans ils n’ont pas reconnu les faits de trafic, seul l’un d’eux aurait reconnu être consommateur de stupéfiants d’après la police. Ils n’ont également pas su expliquer aux policiers la raison de leur présence dans l’agglomération, les deux hommes habitant la commune de Mont St Martin (67).

À l’issue de leur garde à vue, ils ont écopé d’une convocation judiciaire pour décembre 2025.