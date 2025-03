Différend dans une auto-école à Besançon : deux personnes interpellées

Tout a commencé suite à un désaccord entre un employé d’une auto-école et un jeune de 21 ans qui refusait de payer les frais de conduite. D’après les forces de l’ordre, ce dernier a insulté l’employé et dégradé l’ordinateur. Son père est ensuite arrivé et a également refusé de régler la situation. "Il devenu agressif et a été invité à quitter l’établissement", nous précise-t-on. Son fils s’est alors emporté et a proféré des insultes à l’encontre des policiers. Il a été interpellé avec difficulté et maîtrisé au sol.

Face à cette situation, le père est revenu au contact et les policiers qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Le fils, lui, a porté des coups et tenté de se soustraire à son interpellation, provoquant la chute des agents. Le père a ensuite saisi des pierres qu’il a lancées sur les forces de l’ordre qui ont appelé des renforts.

Ils ont été conduits au poste de police et placés en garde à vue. Lors de leur audition, ils ont reconnu les faits. Les policiers et employés de l’auto-école ont porté plainte.

Le fils a été présenté au parquet de Besançon et a été condamné à verser une indemnisation et à porter un bracelet électronique pendant six mois. Le père, lui, sera présenté au tribunal le 11 septembre 2025.