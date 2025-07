Direction l’Ukraine pour l’un des minibus de Grand Besançon Métropole

Après les dernières démarches administratives, le minibus à rapidement été pris en charge afin d’effectuer les préparatifs d’avant départ. Le véhicule sera chargé notamment des dons réalisés par les Bisontines et Bisontins.

L’objectif à Odessa est de prendre en charge des enfants atteints de troubles psychomoteurs, et d’aider le centre pour enfants de la ville. "C'est une grande fierté de pouvoir soutenir le centre pour enfants d'Odessa, grâce à ce magnifique don. Nos amies et amis sur place ont besoin de savoir que nous ne les oublions pas" déclare Daniel Federspiel, président des Convois Solidaires.

Dans son communiqué de presse Grand Besançon Métropole indique que "ce don s’inscrit dans la continuité d’un partenariat engagé en 2023, à l’occasion duquel un bus standard avait été remis à cette association". Ce véhicule avait été acheminé jusqu’à Lyubashyvka en juillet 2024 et s’était transformé en cabinet médical ambulant.

Convois Solidaires et ses objectifs

L’association des Convois Solidaires a été créé au lendemain de l’invasion russe. Avec un impact principalement sur le sol Ukrainien, le groupe a également apporté son soutien au Maroc, au Sénégal, à Madagascar, en Turquie et à l’île Maurice.

Leurs actions sont multiples et vont du don de vêtement à des déplacements en groupe sur le terrain, surtout en Ukraine. L’acheminement de véhicule dans des pays étrangers n’est pas une nouveauté pour l’association : une ambulance à Lypsti au nord de Kharkiv, un camion-pompier pour la région de Kramatorsk ou encore un bus à vocation médicale pour l’hôpital régional de Lyubashivka

Le soutien aux réfugiés sur Besançon fait également parti du travail des membres de l’association. Ils essaient d’accompagner administrativement les réfugiés, et de les aider à meubler leurs logements. À la recherche de toujours plus de soutien, l'association rappelle qu'il est possible de devenir bénévoles ou de faire des dons via leur site internet.