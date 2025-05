École-Valentin : L214 cible Grand Frais pour dénoncer les conditions d’élevage des poulets

Le 10 mai 2025, un sapeur-pompier du corps départemental de Haute-Savoie a été délibérément percuté par un conducteur impliqué dans un rodéo urbain, devant le centre d’incendie et de secours d’Évian-les-Bains. L’agent, grièvement blessé, est actuellement dans le coma. En réaction à cet acte de violence, le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Doubs a publié un communiqué de presse ce mardi 13 mai, dans lequel il affirme son soutien, mais aussi dénonce des agressions de plus en plus violentes en intervention.