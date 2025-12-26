Élections municipales : à Mathay, Louis Deroin candidat à un premier mandat

Désireux de succéder à Daniel Granjon, Louis Deroin a officiellement fait part de sa candidature à la mairie de Mathay le 22 décembre dernier. La tête de liste "apolitique" de "Pour Mathay : La continuité tournée vers l’avenir", vise un premier mandat de maire.

49 ans après l’élection de Daniel Granjon à la tête de Mathay, Louis Deroin se dit aujourd’hui prêt à assurer "la continuité". Membre de l’équipe actuelle, le Mathéen entouré de ses dix colistiers se dit prêt à "relever le défi de reprendre le flambeau".

Prêt à s’engager pour sa commune, Louis Deroin est désormais à la tête de la liste "Pour Mathay : La continuité tournée vers l’avenir", définie comme "apolitique "et "désireuse de porter une continuité tournée vers l’avenir".

Pour cela, le candidat s’appuie sur un programme "construit collectivement", "guidé par les réalités actuelles et l’intérêt général", se voulant "ambitieux mais réaliste" et "au seul service des habitants" tout en s’appuyant sur "la qualité de la gestion existante".