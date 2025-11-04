Mardi 4 Novembre 2025
Franche-Comté
Economie

En Franche-Comté, les Casques Bleus lancent un appel aux dons pour soutenir les entreprises

Publié le 04/11/2025 - 15:30
Mis à jour le 04/11/2025 - 12:45

Le dispositif Casques Bleus, qui accompagne les dirigeants d’entreprise en difficulté partout en Bourgogne-Franche-Comté depuis 2018, fait face à une véritable crise de croissance : "jamais les sollicitations n’ont été aussi nombreuses, jamais les besoins n’ont été aussi pressants, jamais un soutien n’a été aussi crucial", écrit l’association ce mois d’octobre 2025 dans un communiqué. Elle lance un appel aux dons.

© mwitt1337/Pixabay
© mwitt1337/Pixabay

L’association "Casques Bleus" agit gratuitement et confidentiellement auprès de dirigeants fragilisés. Ce sont plus de 500 dirigeants, partout en région, qui ont été accompagnés depuis la création du dispositif.

"Dans un contexte où les défaillances d’entreprises se multiplient, l’association doit désormais former renforcer son ancrage régional. Cela permettra de répondre aux sollicitations et d’assurer une continuité avec d'autres acteurs accompagnant les dirigeants (APESA, 60000 rebonds, services de santé au travail)", nous est-il précisé.

Casques Bleus 25 lance une campagne d’appel aux dons sur HelloAsso, avec un objectif de 80.000 € pour l’ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. "Chaque euro collecté permettra de : maintenir un accompagnement de proximité pour les dirigeants en difficulté ; former de nouveaux bénévoles dans les territoires et préserver la gratuité du dispositif pour tous les bénéficiaires", souligne l’association.

"Nous avons vu le nombre de dossiers exploser ces derniers mois. C’est la preuve que notre action est utile et reconnue, mais aussi un défi immense : pour continuer à être présents, il nous faut renforcer nos moyens”, explique Bernard Hennequin, vice-président de Casques Bleus France et coordinateur de GPA Casques Bleus Bourgogne Franche-Comté.

A propos

Les bénévoles — tous chefs d’entreprise ou anciens dirigeants formés à l’écoute active— accompagnent : ils écoutent, conseillent, réorientent, et permettent souvent d’éviter le pire. L’association a notamment mis en place un dispositif d’écoute active, accessible 24h/24 et 7j/7 de manière confidentielle et gratuite.

Publié le 4 novembre à 15h30 par Hélène L.
