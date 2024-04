En images - Le Haut-Doubs sous la neige en avril

”En avril ne te découvre pas d’un fil”… On en est à ressortir les doudounes, les chaussettes et les chaussures chaudes ces 17 et 18 avril 2024, en altitude mais aussi en plaine, alors que le week-end dernier était des plus printaniers.

De la neige mi-avril, est-ce normal ? Avec les perturbations climatiques subies en France comme partout dans le monde, cette question est légitime. Et pourtant, la réponse est oui, en tous cas, c’est un phénomène relativement courant. Les épisodes de froid et de gel tardifs ne sont pas inhabituels à regarder l’actualité météorologique de quelque dizaines d’année en arrière. Les météorologues ne s'en inquiètent donc pas plus que ça.

Ce qui est notable, en revanche, c’est ce changement si soudain pour nous, entre les températures du week-end des 13 et 14 avril (25°C degrés ressentis) et celles d’aujourd’hui, jeudi 18 avril (0 à 3°C le matin, 5 à 10°C l’après-midi). Et ce n'est pas fini : selon les prévisions de Météo Franc-comtoise, la journée de vendredi 19 avril prévoit du gel dès la première hauteurs du Doubs et du Jura. Les températures prévues : entre 1°C et 11°C en plaine et entre -3°C et 6°C en montagne.

En gros, c'est pas le moment de retirer les pneus neige...