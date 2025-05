QUOI DE 9 ? • C’est le moment ! Avec les Saints de glace désormais derrière nous, jardiniers amateurs et professionnels peuvent enfin se lancer pleinement dans leurs plantations, que ce soit pour embellir leur jardin ou cultiver leur potager. À l’approche de la fête des mères, les Pépinières bisontines mettent en avant un large choix de plantes colorées à offrir. L’équipe, David, Lucie, Ludivine, Mélissa et Mehdi, est présente pour vous conseiller et vous aider à réussir vos plantations.