Énervé, il menace de mort et exhibe un marteau devant son assureur

La police a été contactée suite à des menaces de morte réitérées avec arme (en l’occurrence, un marteau) au sein de l’agence d’assurance. L’homme a fait part de son mécontentement à propos d’un remboursement. Il a alors exhibé un marteau et menacé le personnel. Les policiers sont intervenus et l’on interpellé sans difficulté, nous est-il précisé.

Lors de son audition, l’homme a reconnu avoir un différend commercial, mais il a nié catégoriquement avoir fait usage de son marteau. Le responsable d’agence a confirmé ce même différend commercial (problématique de remboursement non effectué) et a précisé qu'il s’était montré particulièrement virulent et agressif envers le personnel et lui-même.

Il a également mentionné que le marteau avait été exhibé par l’auteur sans pour autant menacer des employés directement.