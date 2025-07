Fermeture de Tetra Pak à Dijon : les syndicats en appellent à "l'Etat"

Après des mois de discussion avec la direction, qui a annoncé la fermeture de l'unité le 21 janvier, le comité social et économique (CSE) de l'usine de papeterie a émis un "avis de refus", soit un rejet, le 16 juillet, du plan de licenciement proposé aux salariés, l'estimant "au rabais". "Mais ce matin (lundi), la direction a annoncé aller à l'unilatéral" et donc déposer aux autorités son Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), a indiqué Claude Romallet, délégué CGT et représentant de l'intersyndicale.

Dans un mail à l'AFP, la direction de la multinationale a reconnu que "les négociations (...) n'ont pas abouti à un accord", ce que la direction dit "regretter" car "notre priorité a toujours été d'apporter un soutien, tant financier que non financier, à tous les salariés concernés". "Les mesures sociales que nous proposons sont supérieures aux normes du marché", assure la direction.

Une cinquantaine de salariés réunis lors d'une conférence de presse

"On ne les lâchera pas", rétorque Claude Romallet. "La procédure doit être retoquée par l'État, sinon les politiques auront joué en faveur du Medef", ajoute le syndicaliste lors d'une conférence de presse devant le site, où une cinquantaine des salariés étaient réunis. L'intersyndicale a promis de poursuivre le blocage du site, entamé le 13 juin, afin d'empêcher le transfert de machines vers les autres usines du géant helvético-suédois.

"J'appelle l'Etat à ne pas valider le PSE", a abondé le député socialiste de la circonscription, Pierre Pribetitch, présent lors de la conférence de presse. "En 2024, cette entreprise a fait des bénéfices et elle a même été récompensée par le Financial Times". En 2025, le journal britannique a classé Tetra Pak parmi les "dix meilleurs employeurs d'Europe". Le président de la métropole de Dijon, le socialiste François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, a assuré dans une lettre aux syndicats de Tetra Pak sa "pleine implication pour soutenir la poursuite du dialogue afin d'obtenir les meilleurs conditions possibles", selon les syndicats, qui disent "espérer des actes".

Tetra Pak, qui emploie près de 25.000 personnes dans quelque 160 pays, justifie sa volonté de fermer Longvic par le fait que son "taux d'utilisation" a baissé "de 71% à 65%" entre 2019 et 2023, en raison de l'augmentation des "coûts des matières premières et de l'énergie".

(Source AFP)