Fermetures de classes maintenues à Besançon : la majorité municipale demande à rouvrir les discussions avec l’inspection académique

”Nous saluons le dialogue que nous avons pu avoir avec le directeur académique des services de l’Education Nationale ayant abouti à la fin des projets de suppression de classe dans les écoles Sapins, Jean Zay et Saint-Claude”, écrivent les élu(e)s. Pour autant, des projets de fermeture sont maintenus et ceux-ci les interrogent : ”la plupart des établissements concernés par des fermetures sont dans les quartiers prioritaires. Ils verront le nombre d’enfants par classe considérablement augmenter, au détriment des conditions d’apprentissage des élèves.”

Carte scolaire 2025 : où seront les ouvertures et les fermetures de classes dans le Doubs ? Dans un communiqué du 13 février 2025, le syndicat Unsa expose les ouvertures et fermetures de classes pour la rentrée 2025 dans le département du Doubs suite au comité social d'administration spécial départemental (CSASD).

De plus, les élu(e)s de la majorité précisent que ”l’inclusion scolaire, l’égalité des chances et la réussite éducative des enfants bisontins passe par l’amélioration de la prise en compte des besoins pédagogiques des enfants et de la diminution de la charge de travail des enseignants.”

C’est pourquoi ils demandent ”une réouverture des discussions” à la direction de l’inspection académique du Doubs.