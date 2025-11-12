Fnac Lego® ouvre une boutique éphémère à la Galerie Chateaufarine

Jusqu’au 3 janvier 2026, la Fnac Lego® ouvre une boutique éphémère face à Devred, dans la Galerie Chateaufarine à Besançon. L’enseigne promet ”une expérience ludique et créative pour petits et grands”.

Ce nouvel espace, entièrement consacré à l’univers des célèbres briques, se veut avant tout un lieu de découverte et de plaisir. Selon le communiqué,”cet espace festif, dédié à la créativité et à la découverte, propose les dernières nouveautés LEGO, les meilleures ventes et des conseils personnalisés pour dénicher le cadeau parfait”.

Les visiteurs pourront y retrouver une sélection variée de produits adaptés à tous les âges et à tous les goûts. Les plus jeunes auront l’occasion de s’amuser avec les Lego Duplo, conçus pour développer leur imagination et leur motricité. De leur côté, les collectionneurs et amateurs de construction pourront découvrir des gammes emblématiques telles que Lego Architecture, Star Wars, Minecraft ou encore City.