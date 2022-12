Franche-Comté : pas de neige, pas de froid et des températures automnales pour Noël...

On y a cru jusqu’à lundi matin… mais non, encore cette année, il n’y aura pas de neige pour Noël en Franche-Comté, ni même un peu de froid selon les prévisions de Météo France et de Météo franc-comtoise.

Pour Noël, il y aura de la pluie et des températures très positives. Le 24 décembre au matin, soleil est pluie sont annoncés avec 8°C à Pontarlier, 9°C à Morteau et Belfort, 10°C à Besançon et vesou 11°C à Dole et Lons-le-Saunier. L’après-midi, le soleil se cachera derrière les nuages gris sur toute la région à l’exception de Vesoul qui aura un peu plus de lumière. Côté températures : 9°C à Pontarlier, 10°C à Belfort, 11°C à Besançon, Vesoul et Lons-le-Saunier, 12°C à Dole.

Dans la nuit du 24 au 25 décembre, le père Noël pourrait presque livrer ses cadeaux en short/t-shirt avec les 6 à 8°C annoncés sur la région… lui qui est habitué aux températures du Pôle Nord.

Blague à part, le jour de Noël, le soleil devrait être au rendez-vous dans le sud de la Franche-Comté et les nuages devraient prendre le dessus sur le reste de la région. Les températures resteront au-dessus des normales saisonnières : 5°C à Pontarlier et Morteau, 6°C à Belfort, 7°C à Besançon et Vesoul, 8°C à Dole, 9°C à Lons-le-Saunier.

L’après-midi, il sera sans doute possible de faire une bonne promenade digestive sous soleil et en pull : 9°C à Belfort, 10°C à Pontarlier, 11°C à Morteau et Vesoul, 12°C à Besançon, Dole et Lons-le-Saunier.