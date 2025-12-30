Mardi 30 Décembre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Grand froid : la Bourgogne-Franche-Comté placée en vigilance jaune

Publié le 30/12/2025 - 09:20
Mis à jour le 30/12/2025 - 09:21

Météo France a placé sept des huit départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune "grand froid" ce mardi 30 décembre 2025. Le phénomène devrait perdurer ce mercredi.

© Laëtitia L.
© Laëtitia L.

Même si ce sont des températures de saison, il fera froid en cette fin d’année 2025. Tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté, excepté l’Yonne, sont en vigilance "grand froid" ce mardi.

La Haute-Saône, le Doubs et le Territoire de Belfort et l’Yonne sont également placés en vigilance jaune "neige et verglas".

Carte de Météo France du 30 décembre 2025

© Meteo France

Le point sur l’état des routes selon inforoute25 :

  • Secteur de Besançon : Les températures sont comprises entre -2 et -5°. Le risque de givre est localisé dans les sous bois notamment dans les secteurs d’Ornans et d’Amancey.
  • Secteur de Montbéliard : Présence de givre localisé avec des températures de -2° à -5°C.
  • Secteur de Pontarlier : Les températures sont comprises entre -13° et  -4°C

Les conditions de circulations sont hivernales, adaptez votre vitesse et restez prudents.

Publié le 30 décembre à 09h20 par Hélène L.
Nature Santé

Qualité de l’air en Bourgogne Franche-Comté : une hausse des particules fines observée en cette fin d’année

Depuis plusieurs jours, la qualité de l’air se dégrade sous l’effet d’une hausse des concentrations en particules fines. Selon les informations d'Atmo Bourgogne Franche-Comté lundi 29 décembre 2025, "les concentrations en particules fines augmentent progressivement". Les conditions météorologiques actuelles expliquent en grande partie cette situation : un temps froid et sec favorise leur accumulation dans l’air, en limitant leur dispersion.

Publié le 29 décembre à 10h30 par Alexane
Météo : la dernière semaine de 2025 sera froide en Bourgogne-Franche-Comté

La semaine météorologique du lundi 29 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026 s’annonce nettement hivernale en Bourgogne-Franche-Comté, avec un temps plutôt froid, sec en début de période, et un risque accru de gel et de neige en fin de semaine, selon les prévisions de Météo-France.

Publié le 29 décembre à 08h57 par Alexane
Météo : un Noël sous le soleil en Franche-Comté

D’après les prévisions de Météo France, la Franche-Comté bénéficiera d’une belle journée ensoleillée ce jeudi 25 décembre 2025. En revanche, la présence du soleil sur tout le territoire ne permettra pas au mercure de monter très haut. Il ne faudra donc pas oublier de s’habiller chaudement en cas de balade digestive. 

Publié le 25 décembre à 09h00 par Elodie Retrouvey
Souvenir, souvenir… À quand remonte le dernier Noël sous la neige à Besançon ?

Un Noël sous la neige à Besançon : l’image fait rêver, mais elle appartient désormais davantage aux souvenirs qu’à la réalité. En 2025, la capitale comtoise s’apprête à vivre son 15e Noël consécutif sans flocons. Une situation qui contraste fortement avec le Haut-Doubs, où la neige était bien au rendez-vous il y a encore un an. Ilyès Ghouil, fondateur de Météo franc-comtoise, fait le point sur cette évolution climatique locale.

Publié le 21 décembre à 09h00 par Alexane
Météo en Franche-Comté : un week-end hivernal entre nuages, averses et températures fraîches

La région de Franche-Comté s’apprête à vivre un week-end typiquement hivernal les samedi 20 et dimanche 21 décembre 2025, avec des conditions météorologiques variables selon les zones. Selon les prévisions de Météo France, le ciel sera souvent nuageux, les températures resteront fraîches et quelques averses ou bruines sont possibles localement. 

Publié le 20 décembre à 09h00 par Alexane
Dermatose nodulaire : expertises, échanges et éléments de réponses apportés ce lundi à Besançon

VIDÉOS • Environ 200 éleveurs se sont rendus à Micropolis Besançon pour assister à la première des deux réunions publiques organisée lundi 8 décembre 2025 par la préfecture edu Doubs concernant la dermatose nodulaire contagieuse. Pendant près de 3h, le préfet du Doubs Rémi Bastille, entouré du directeur de crise au ministère de l’Agriculture pour la DNC, Olivier Debaere et l’épidémiologiste Guillaume Gerbier ont répondu aux questions soulevées par les éleveurs et exposés leurs conclusions concernant le cas de Pouilley-Français. 

Publié le 9 décembre à 15h25 par Elodie Retrouvey

