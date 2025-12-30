Grand froid : la Bourgogne-Franche-Comté placée en vigilance jaune

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Météo France a placé sept des huit départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune "grand froid" ce mardi 30 décembre 2025. Le phénomène devrait perdurer ce mercredi.

Même si ce sont des températures de saison, il fera froid en cette fin d’année 2025. Tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté, excepté l’Yonne, sont en vigilance "grand froid" ce mardi.

La Haute-Saône, le Doubs et le Territoire de Belfort et l’Yonne sont également placés en vigilance jaune "neige et verglas".

Carte de Météo France du 30 décembre 2025

Le point sur l’état des routes selon inforoute25 :

Secteur de Besançon : Les températures sont comprises entre -2 et -5°. Le risque de givre est localisé dans les sous bois notamment dans les secteurs d'Ornans et d'Amancey.

Les températures sont comprises entre -2 et -5°. Le risque de givre est localisé dans les sous bois notamment dans les secteurs d’Ornans et d’Amancey. Secteur de Montbéliard : Présence de givre localisé avec des températures de -2° à -5°C.

Présence de givre localisé avec des températures de -2° à -5°C. Secteur de Pontarlier : Les températures sont comprises entre -13° et -4°C

Les conditions de circulations sont hivernales, adaptez votre vitesse et restez prudents.