Hausse de la TVA sur les abonnements d’énergie : une facture plus lourde pour les petits consommateurs dès le 1er août

Selon Hello Watt, spécialiste de la transition énergétique des logements, ”tous les consommateurs seront concernés, mais l’impact variera fortement selon le niveau de consommation et l’énergie utilisée.”

Pour l’électricité, les petits consommateurs sont les plus exposés. Un foyer consommant 500 kWh/an verra sa facture augmenter de 5,6 % par an. À l’inverse, les foyers consommant plus de 3 300 kWh/an seront épargnés, et les plus gros consommateurs (10 000 kWh/an) bénéficieront même d’une légère baisse de leur facture, jusqu’à -1,5 %.

Pour le gaz, la hausse touchera tous les profils, avec une augmentation allant jusqu’à +8,5 % pour une faible consommation et +2,1 % pour une consommation de 12 000 kWh/an, précise Hello Watt.

Des compensations partielles

La hausse de la TVA sera partiellement compensée par la réduction d'autres taxes et contributions. Hello Watt souligne que cette mesure est ”partiellement compensée par d’autres mécanismes (réduction du TURPE pour l’électricité, baisse des accises pour l’électricité et le gaz)”. Néanmoins, l’effet net reste négatif pour une grande partie des ménages, notamment ceux dont la consommation est modérée.

Une hausse moyenne de 27,7 € par an sur l’abonnement

Avec cette augmentation de TVA, la part fixe de la facture (l’abonnement) devient plus coûteuse. ”Avec la hausse de la TVA, le coût de l’abonnement prend une part plus importante dans la facture, avec une hausse moyenne estimée à 27,7 € TTC par an”, note Hello Watt.

Des abonnements souvent mal dimensionnés

Une mauvaise nouvelle pour les consommateurs ? Pas nécessairement, à condition d’agir. Selon Hello Watt, une optimisation de la puissance souscrite permet de compenser en partie cette hausse.

L’entreprise, qui s’appuie sur les données de plus d’un million de foyers utilisant son application ainsi que sur celles de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), révèle qu’environ 3 millions de foyers, soit près de 9 % des logements français, paient un abonnement surdimensionné. ”Cela représente un gain total estimé à 180 millions d’euros par an à l’échelle nationale, soit environ 60 € d’économies par foyer”, indique l’analyse de Hello Watt.

Des outils pour reprendre le contrôle

Le spécialiste propose des solutions pour faire face à cette évolution tarifaire : ”comparer régulièrement les offres des fournisseurs” et ”vérifier que la puissance de son abonnement est bien adaptée à ses usages”.

Pour aider les ménages, l'application gratuite Hello Watt par exemple permet un suivi détaillé de la consommation, la détection d'une puissance potentiellement inadaptée, avec recommandations personnalisées, une comparaison exhaustive et transparente des offres disponibles, un système d'alerte en temps réel quand une offre plus avantageuse apparaît.