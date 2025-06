Hunger Games, Encanto, Beethoven… : 30 élèves du conservatoire de Grand Besançon bientôt en concert en Allemagne

Le projet 2025 est intégralement financé par la Région Bourgogne-Franche-Comté. Il a vu le jour grâce à l'initiiative de la Maison Bourgogne Franche-Comté et notamment de l’implication de Laurent Vieille.

Ils s’entraînent avec rigueur et le résultat est là... 30 élèves en second cycle au conservatoire de Grand Besançon se concentrent et sont attentifs aux remarques du chef d’orchestre. Les élèves se préparent à se produire lors de deux concerts donnés en Allemagne pour la fête de la musique. Ils se produiront également avec le Cornelius Brass, orchestre de cuivres du conservatoire de Mayence.

Les morceaux joués ce mercredi après-midi ne manquent pas de peps et promettent un beau moment à Mayence où ils joueront également deux morceaux avec l’orchestre d’harmonie du conservatoire de la ville.

Un projet qui va au-delà de la technique

Pour Arnaud Peruta, directeur du conservatoire du Grand Besançon Métropole, ce projet est synonyme d’enrichissement : "Ce projet permet de nourrir la motivation des élèves. Le fait d’avoir ce genre d’événement, de rencontrer des personnes qui sont peut-être dans une autre phase de motivation, permet de créer un chemin de formation joyeux et d'avoir d’autres enrichissement que la seule demande d’un professeur".

Si le conservatoire a une mission d’éducation par l’enseignement artistique spécialisée, il doit également "contribuer à l’ouverture" : " Il ne s’agit pas juste d’une technique, mais bien une éducation citoyenne. Nous portons une importance sur le fait qu’ils aillent voir des spectacles vivants, qu’ils se produisent et comprennent que la pratique artistique est quelque chose qui doit se partager", explique le directeur.

En plus d’impliquer les élèves se type d’événement implique également les familles : "Nous avons recruté des parents accompagnateurs et un encadrant ayant le BAFA", précise le directeur qui espère que ce voyage "suscitera la création d’une association de parents" pour que ce type d’opérations "puisse être développé et multiplié à l’avenir".

On leur souhaite un bon concert !

Infos +

La Maison de Bourgogne-Franche-Comté, implantée à Mayence depuis 1994, fête en 2025 ses 30 ans d’existence. C’est est un acteur unique dans le paysage de la coopération franco-allemande et du partenariat qui unit les deux régions Bourgogne-Franche-Comté et Rhénanie-Palatinat depuis 1962. La Maison pilote une programmation Culturelle et événementielle ambitieuse et diversifiée en s’appuyant sur un réseau de plus de 100 partenaires en France et en Allemagne. Elle a initié la Fête de la Musique à Mayence depuis 2022 en partenariat avec l’Institut français.

La Maison se définit comme un lieu ouvert, point de rencontre, d’échange et de soutien aux initiatives entre les citoyens et acteurs des deux régions. Elle se positionne comme une véritable petite ambassade régionale facilitant la collaboration entre institutions, citoyens et acteurs des deux territoires,