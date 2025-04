Il accuse Darty de ne pas lui avoir envoyé sa montre connectée, la police saisit la montre et son portable

Le 29 avril 2025, un homme âgé de 26 ans a été placé en garde à vue au commissariat de Besançon pour tentative d’escroquerie avec faux et usage de faux document administratif auprès d’une entreprise française spécialisée dans la vente d’électroménager et de téléphonie.

C’est après la réception d’un courrier de plainte adressé au procureur de la République le 12 mars dernier que les policiers ont démarré leur enquête. Dans celui-ci, l’enseigne commerciale indiquait qu’un client avait formulé une réclamation auprès de leurs services pour avoir reçu un colis contenant uniquement le bracelet de la montre connectée commandée.

Or, d’après l’enquête interne menée par les services de l’enseigne celle-ci confirmait la bonne préparation du colis et de son expédition. Le résultat de cette enquête a alors été communiqué au client. Mais celui-ci ne comptait pas se satisfaire de cette réponse puisque quelques jours plus tard, il a transmis à l’enseigne des documents justifiant son préjudice et notamment un faux procès-verbal de compte rendu d’infraction à son nom.

L'individu reconnaît les faits

Convoqué par la police nationale, l’homme a été placé en garde à vue le 29 avril 2025. Lors de son audition, il a reconnu les faits reprochés. Il a expliqué aux enquêteurs avoir rédigé une réclamation auprès du commerce alors même qu’il avait reçu l’intégralité du colis.

Il a également reconnu avoir falsifié un procès-verbal de compte rendu d’infraction initial (police) et en avoir fait usage auprès de l’enseigne, afin d’obtenir le remboursement de la montre connectée commandée et reçue. La montre connectée et l’iPhone pro 15 ont été saisis et placés sous scellé.

À l’issue de sa garde à vue, l’homme a été laissé libre mais sera convoqué par la justice à deux reprises en novembre.