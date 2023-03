Lorsque les policiers sont arrivés sur place, un individu a pris la fuite. Rapidement contrôlé, il avait sur lui la somme de 2.119 euros et n'a pas voulu expliqué les raisons de cette possession. Le mis en cause a été interpellé et placé en garde à vue.

Entendu sur les faits, il a déclaré avoir pris la fuite, car il était sous l'interdiction d'apparaître sur le secteur. L'individu a également précisé que la somme d'argent était destinée à l'achat d'un scooter.

Les forces de l'ordre ont perquisitionné son domicile et n'ont rien trouvé. Ils ont cependant découvert 20,17 grammes de résine de cannabis et 6 grammes de cocaïne dans les parties communes de son immeuble.

Auditionné, l'individu n'a pas reconnu les faits et a indiqué que les produits stupéfiants retrouvés dans le local technique de l'immeuble ne lui appartenaient pas et qu'une personne avait tenté de le "piéger".

La garde à vue a été prolongée.