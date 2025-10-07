Immersion au chantier de l’Arsenal et dans les métiers du BTP, où les femmes aussi y sont les bienvenues

Le groupe Indibat, en partenariat avec la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP 25), France Travail, Grand Besançon Métropole et le groupe femmes du MEDEF a organisé le 2 octobre dernier une journée dédiée à la femme dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) au chantier de l’Arsenal situé à Besançon.

La semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics, organisée par France Travail et ses partenaires, débutera du 6 au 10 octobre. En amont de cette semaine, France Travail a organisé le 2 octobre 2025 une journée consacrée à la place des femmes dans les métiers du bâtiment.

Après une visite de chantier, les témoignages de plusieurs parcours féminins inspirants et même un escape game, 44 femmes en recherche d’emploi ont ainsi pu découvrir et même se familiariser avec un secteur encore trop souvent perçu comme masculin, celui du BTP.

L’objectif étant de suggérer aux femmes sans emploi ou éloignées de l’emploi qu’elles pourraient envisager une carrière dans le BTP et améliorer ainsi le pourcentage de femmes qui travaillent sur chantier. Car si du côté des statistiques "+ de 12% d’entre elles travaillent dans ce secteur, en réalité on en compte que 2% seulement sur chantier" nous a expliqué Aurélie Morey, la coordinatrice du pôle insertion du groupe Indibat.

Changer le regard

Mais pour y parvenir, les employeurs eux-mêmes doivent "jouer le jeu" car à l’heure actuelle beaucoup "de recruteurs n’osent pas encore proposer ce type d’emploi aux femmes". Les préjugés ayant la vie dure, face à la "dureté des tâches" imaginées dans ce type de métier, les femmes sont rarement envisagées comme candidates potentielles. Or le secteur "est de plus en plus accessible et adapté aux femmes" assure Aurélie Morey qui ajoute qu’une "touche féminine" est au contraire valorisant pour les entreprises. Ce "savoir-faire plus en finesse" est notamment particulièrement recherché "sur le second oeuvre". Ainsi, on voit de plus en plus de femmes peintres ou encore carreleuses.

"Gagner de nouvelles richesses et de nouvelles compétences"

Le préfet Rémi Bastille avait d’ailleurs fait le déplacement pour assister à une partie de la journée. Il a rappelé que le chômage, certes "encore bas dans la région", remontait toutefois doucement "alors même que des entreprises recherchent du personnel". Il a ainsi salué le fait que "les entreprises s’engagent à s’ouvrir à de nouveaux profils". Une décision qui, pour le préfet, leur permettra "de gagner de nouvelles richesses et de nouvelles compétences".

En plus des témoignages de cheffes d’entreprises, de conductrices de travaux, des compagnons et ouvrières du BTP, des chefs d’entreprises étaient également présents pour donner une chance à des femmes avec peu ou sans compétences dans le BTP en les accompagnant et/ou en les formant. Un job dating est d’ailleurs venu conclure la journée.