Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus dans la commune de Franois le 29 octobre 2024 pour un feu dans un pavillon dans lequel vivait un couple et ses deux enfants.

À l’arrivée des secours sur les lieux peu après 23h, l’incendie était situé dans le salon du pavillon.

La mise en oeuvre rapide d'une lance à incendie a permis d'empêcher la propagation à l'ensemble de l'habitation.

Un couple et leurs deux enfants de 7 et 3 ans ont été évacués de la maison avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Le papa, âgé de 37 ans, et ses deux enfants ont été transportés au CHU Minjoz pour un bilan de santé après avoir inhalé des fumées.

La maman a été relogée dans la famille.