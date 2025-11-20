Info route : chaussées enneigées dans plusieurs secteurs du Doubs ce jeudi

Selon les informations du Département du Doubs ce jeudi 20 novembre 2025, de la neige perturbe les conditions de circulation dans certains secteurs dont Ornans et le Haut-Doubs. Les usagers de la route sont invités à adapter leur vitesse et à rester prudents.

Dans le secteur de Besançon, les températures varient entre 2°C et 3°C. Les chaussées sont partiellement enneigées sur le plateau de Quingey et également à Ornans et Amancey dans les secteurs bas mais au-dessus de 600m on constate parfois déjà 2 à 3 cm de neige sur la chaussée. Le traitement des routes est en cours par les services du Département.

À Montbéliard, les températures varient entre 0°C et 0°C ce matin. L'ensemble des chaussées sont humides avec cependant quelques zones enneigées sur les hauteurs d'Abbévillers et Glainans.

Dans le secteur de Pontarlier, les températures sont parfois comprises entre -5°C et 0°C. Les chaussées sont enneigées au-dessus de 650 m avec n maximum de 10cm de neige par endroit prévient le Département du Doubs. Le traitement de la chaussée est en cours, restez prudents.