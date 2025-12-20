Samedi 20 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Étude Insee : la population de la Bourgogne-Franche-Comté continue de chuter

Publié le 20/12/2025 - 17:30
Mis à jour le 19/12/2025 - 15:23

Au 1er janvier 2023, la Bourgogne-Franche-Comté compte 2 802 670 habitants. En six ans, sa population a diminué de près de 8.800 habitants, alors qu’elle continue d’augmenter en France. Toutefois, les bassins de Besançon et Dijon attirent toujours de nouveaux habitants. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

La grande région avait déjà vu sa population baisser de 5 391 habitants entre 2012 et 2017. Cette fois, l’INSEE s’appuie sur la variation de population comprise entre 2017 et 2023. Celle-ci a diminué de près de 8.800 habitants. Mais l’Insee précise que "le solde migratoire apparent, redevenu positif, atténue cette baisse". Celle-ci s’explique par un solde naturel de plus en plus déficitaire. Dans la région, le nombre de décès l’emporte sur celui des naissances depuis une dizaine d’années.

© Insee

Au niveau départemental, seules les départements du Doubs et de la Côte-d’Or conservent leur évolution positive, à un rythme régulier. La croissance démographique est la plus forte dans le Doubs, où les soldes naturel et migratoire sont excédentaires. Ainsi l’écart se réduit encore avec la Saône-et-Loire, qui reste le département le plus peuplé de la région. Le département de la Côte-d’Or complète le trio de tête à plus de 540 000 habitants. 

© Insee

Les autres départements continuent de perdre des habitants. L’Insee précise que la baisse reste limitée dans le Jura et la Saône-et-Loire. À l’inverse, les baisses de population dans le Territoire de Belfort et l’Yonne s’amplifient d’ailleurs légèrement.

Les bassins de Dijon et de Besançon continuent d’attirer de nouveaux habitants

Entre 2017 et 2023, la population continue d’augmenter dans les communes de Dijon (161.830 en 2023 contre 156.920 en 2017) et de Besançon (118.489 en 2023 contre 115.934 en 2017), ainsi qu’au sein de leurs intercommunalités. 

"Les régions de Sens, Mâcon et de la bande frontalière avec la Suisse bénéficient encore du dynamisme parisien, lyonnais et hélvète", analyse l’Insee. Un dynamisme frontalier qui profite également à la communauté de communes du Grand Pontarlier qui affiche la plus forte progression annuelle moyenne sur la période 2017-2023, avec +1,1 %.

Auxerre, Nevers et Vesoul gagnent quelques habitants, contrairement à leurs intercommunalités. L’ouest de la Saône-et-Loire, de l’Autunois au Charolais, est en décroissance démographique. La commune de Belfort concentre près des trois quarts de la baisse de son département.

étude habitants insee population

Publié le 20 décembre à 17h30 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Bourgogne-Franche-Comté
Social Société

Contre la solitude des ainés à Noël Les Petits frères des pauvres se mobilisent en Bourgogne-Franche-Comté

Une fois encore, à l’approche de Noël, Les Petits Frères des Pauvres de la région Bourgogne-Franche-Comté se mobilisent pour que les fêtes de fin d’année "ne riment pas avec isolement et solitude pour nos aînés". Plusieurs événements sont ainsi organisés dans la région les 24 et 25 décembre pour que Noël reste "une fête pour tous". 

association isolement noël pauvreté seniors
Publié le 19 décembre à 16h36 par Elodie Retrouvey
Besançon
Société

Recette : un goûter gourmand de Noël avec Comfy

La saison de Noël est propice aux moments cocooning chez soi sous un plaid ou bien au chaud dans un salon de thé de Besançon. Nous avons donc poussé la porte de chez Comfy situé au 105 Grande rue pour y retrouver Jeanne Combal qui nous a livré quelques unes de ses recettes pour un goûter gourmand de Noël, à déguster seul ou à partager. 

goûter noël recette salon de thé
Publié le 19 décembre à 16h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Société

Recette : un cocktail chaud de Noël proposé par le restaurant Épicéa de Besançon

Si vous en avez assez du traditionnel vin chaud, nous vous proposons aujourd'hui un coktail, chaud toujours, mais original et délicieux proposé par le restaurant Épicéa situé au 11 rue Claude Pouillet de Besançon. À déguster en apéritif de votre repas de réveillon, ou simplement entre amis ou en famille lors de cette période de fêtes de fin d'année. 

cocktail épicea noël recette restaurant
Publié le 19 décembre à 10h36 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Société

Retour en Franche-Comté pour le chef Matthias Marc qui quitte son restaurant parisien

Après sept années passées à la tête de son restaurant parisien Substance, l’ancien demi-finaliste de Top Chef, originaire du Doubs, a annoncé son départ de la capitale pour se consacrer à un futur projet professionnel qui verra le jour d’ici l’été 2026 sur la terre natale du chef étoilé. Et pourquoi pas à Besançon ? 

chef chef étoilé matthias marc nouveau restaurant
Publié le 20 décembre à 11h30 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Sondage – Que pensez-vous de la gestion de la crise de la dermatose nodulaire contagieuse chez les bovins ?

Après l’abattage de cheptels entiers, notamment dans le Doubs et le Jura ces dernières semaines, la colère monte chez les agriculteurs. Dans le sud-ouest en particulier, ils se mobilisent en bloquant des axes routiers et ferroviaires afin de dénoncer la gestion gouvernementale de l’épidémie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Et vous, quel est votre avis sur la manière dont cette crise sanitaire est gérée ? C’est la question de notre sondage de la semaine.

abattage agriculture dermatose bovine élevage maladie sondage vache
Publié le 20 décembre à 10h00 par Alexane
Besançon
Société

BSK parmi l’élite francophone de Rocket League : c’est le moment de voter pour le club bisontin

BSK Esport a annoncé dans un communiqué du 15 décembre 2025 sa nomination dans la catégorie Meilleure Équipe Francophone de l’Année à l’occasion de l’édition 2025 des Baguette Awards, une cérémonie organisée par le média français Rocket Baguette. Les Baguette Awards visent à distinguer ”les acteurs, les performances et les moments marquants de la scène Rocket League*, française et internationale sur la saison 2025”.

bsk club nomination
Publié le 20 décembre à 11h00 par Alexane
Dijon
Social Société

Bourgogne-Franche-Comté : sept projets de l’ESS distingués en 2025

La Région Bourgogne-Franche-Comté a dévoilé, lundi 15 décembre 2025, les lauréats 2025 de son appel à projets Économie Sociale et Solidaire (ESS). Pour la 19e année consécutive, la collectivité a récompensé des initiatives associant utilité sociale, impact écologique et viabilité économique. Une dotation globale de 22 000 euros a été attribuée à sept projets.

économie sociale et solidaire jerome durain region bourgogne franche-comte solidarité transition écologique
Publié le 16 décembre à 09h25 par Alexane
France
Société Transports

Airbags Takata : contre-visite obligatoire dès le mois de janvier 2026 pour les véhicules non réparés

Tous les véhicules qui passeront au contrôle technique à partir du 1er janvier 2026 seront vérifiés afin de savoir s'ils sont dotés d'un airbag Takata classé "stop drive", qui implique de ne plus rouler, a indiqué le ministère des Transports, invitant les conducteurs à prendre les devants.

airbag contrôle technique takata
Publié le 14 décembre à 14h00 par Hélène L.
Pontarlier
Société Vie locale

Dermatose : manifestation devant l’ancienne permanence parlementaire d’Annie Genevard à Pontarlier

Environ 70 agriculteurs ont manifesté samedi 13 décembre 2025 devant l'ancienne permanence parlementaire de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard à Pontarlier, dans le Doubs, pour dénoncer l'abattage total de troupeaux touchés par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), a constaté un journaliste de l'AFP.

agriculteurs annie genevard dermatose bovine
Publié le 13 décembre à 17h48 par Hélène L.
Dijon
Santé Société

Une équipe dijonnaise met au jour un nouveau mécanisme impliqué dans les troubles du neurodéveloppement

Une avancée scientifique majeure a été annoncée ce jeudi 11 décembre par l’Université Bourgogne Europe. Les chercheurs de l’équipe GAD (Genetics of rAre Diseases) du laboratoire CTM, Unité Mixte de Recherche 1231 associant l’Université Bourgogne Europe et l’INSERM, ont identifié un mécanisme inédit impliqué dans certaines formes de troubles du neurodéveloppement. Ces travaux sont menés sous la direction du Professeur Antonio Vitobello, spécialiste en génétique médicale.

chercheur inserm sciences université de bourgogne
Publié le 12 décembre à 17h44 par Alexane
Besançon
Social Société

Peuples Solidaires Doubs : des ventes de bougies pour ”animer la flamme de l’espérance” à Besançon

L’association Peuples Solidaires du Doubs relance cette année ses ventes de bougies solidaires jusqu'au 20 décembre 2025 à Besançon, un rendez-vous désormais bien identifié dans la région. Entre soutien à une coopérative de femmes au Togo et formation numérique dans une école primaire, l’initiative se veut un moteur de solidarité internationale.

bougies noël 2025 peuples solidaires doubs solidarité vente
Publié le 12 décembre à 10h48 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : la petite valise de Noël du Papy Gaby
Shopping de Noel

Shopping de Noël : une boîte en métal gourmande de la biscuiterie et chocolaterie Billiotte
Jeu-concours

Jeu-concours Artemis: découvrez les résultats !

Shopping de Noël : le sac à outils Facom de Leroy Merlin...

Sondage

 9.59
couvert
le 20/12 à 18h00
Vent
1.15 m/s
Pression
1014 hPa
Humidité
92 %
 